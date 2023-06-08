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Несмотря на эвакуацию людей: россияне ударили по подтопленному Херсону, что известно (фото, видео, обновлено)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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россияне обстреливают затопленный Херсон Новость обновлена 08 июня 2023, 15:31
россияне обстреливают затопленный Херсон. Фото Стас Юрченко / Ґрати

Россияне обстреливают Херсон в то время, как там идет эвакуация людей из-за подтоплений. Вода хлынула в город после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Идет эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон", — написал он.

Российские войска обстреляли район Корабельной площади в Херсоне во время эвакуации жителей затопленных районов.

россияне бьют по подтопленному Херсону
Обстрел Херсона россиянами 8 июня

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты готовят удар по прибрежным территориям и центральной части города.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате обстрела россиянами места эвакуации, есть раненые, сообщается также о погибших. Эвакуация приостановлена.

Местный блогер заснял момент ранения пожилого мужчины во время эвакуации.

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Сотрудники ГСЧС, жители и журналисты на месте пытаются спрятаться от обстрелов. Под росссийские удары попали Центр, Корабельный район, Жилпоселок, Речной порт.

По информации Офиса генерального прокурора, из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий погибло гражданское лицо. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются.

Напомним, Корабельный (также просто Остров или Корабел) – один из самых пострадавших районов Херсона. Он оказался под водой почти полностью, из-за чего в ловушках остались сотни людей и тысячи животных. Волонтеры и спасатели проводят рейды на лодках и спецтехнике, пытаясь спасти каждого, кто в этом нуждается.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 8 июня, Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он побывал в переправе, где осуществляется эвакуация людей.

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#Обстрел #Херсон