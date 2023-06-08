Людей негде хоронить, морги без электричества: на оккупированной Херсонщине гуманитарная катастрофа

В Алешках и прилегающих населенных пунктах гуманитарная катастрофа

В Алешковской громаде, которая наиболее пострадала в результате подтопления после подрыва Каховской ГЭС, возникла гуманитарная катастрофа. Людям приходится сутками ждать помощи на крышах домов.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила руководитель Алешковской МВА Татьяна Гасаненко.

По ее информации, в громаде остро стоит проблема с телами умерших. Кладбище затоплено, а морг не работает, так как там нет электричества. Оккупационные власти не занимаются эвакуацией людей, а сами же россияне размещаются в домах и квартирах, которые пригодны для жилья.

В местной больнице остаются три сотни жителей громады, 30 были доставлены туда с переохлаждением. В самом медучреждении мест не осталось, поэтому приходится размещать людей во дворе больницы.

"В громаде гуманитарная катастрофа – нужна вода, продукты, люди просто на инвалидных колясках сидят вокруг больницы – понимаете, места в больнице уже просто нет. Персонал заведения на работе, работает… Живые еще сидят заблокированные, а в морге нет электроэнергии", – сказала она.

Так как кладбище остается затопленным, людей планируют хоронить на незатопленных участках в центре Алешек, после чего их перезахоронят.

Ранее "Телеграф" публиковал новое видео с последствиями подтопления в Херсонской области.