Людей негде хоронить, морги без электричества: на оккупированной Херсонщине гуманитарная катастрофа
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В Алешках и прилегающих населенных пунктах гуманитарная катастрофа
В Алешковской громаде, которая наиболее пострадала в результате подтопления после подрыва Каховской ГЭС, возникла гуманитарная катастрофа. Людям приходится сутками ждать помощи на крышах домов.
Об этом в комментарии "Укринформу" заявила руководитель Алешковской МВА Татьяна Гасаненко.
По ее информации, в громаде остро стоит проблема с телами умерших. Кладбище затоплено, а морг не работает, так как там нет электричества. Оккупационные власти не занимаются эвакуацией людей, а сами же россияне размещаются в домах и квартирах, которые пригодны для жилья.
В местной больнице остаются три сотни жителей громады, 30 были доставлены туда с переохлаждением. В самом медучреждении мест не осталось, поэтому приходится размещать людей во дворе больницы.
"В громаде гуманитарная катастрофа – нужна вода, продукты, люди просто на инвалидных колясках сидят вокруг больницы – понимаете, места в больнице уже просто нет. Персонал заведения на работе, работает… Живые еще сидят заблокированные, а в морге нет электроэнергии", – сказала она.
Так как кладбище остается затопленным, людей планируют хоронить на незатопленных участках в центре Алешек, после чего их перезахоронят.
Ранее "Телеграф" публиковал новое видео с последствиями подтопления в Херсонской области.