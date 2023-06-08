Масштаб катастрофы поражает: появилось видео разрушенной плотины Каховской ГЭС, снятое с вертолета

Масштаб катастрофы ужасен

Госпогранслужба показала видео разрушенной россиянами плотины Каховской ГЭС, снятое с вертолета.

Оно появилось в сети.

Видео: Госпогранслужба

На кадрах видна Каховская ГЭС и затопленные села рядом.

Напомним, четверг, 8 июня, уже третьи сутки, когда вся Украина бросила силы на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС. Ситуация в Херсонской области продолжает оставаться критической, подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе сам Херсон.

Как рассказывал "Телеграф", последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС затронули ряд населенных пунктов Херсонщины, но больше всего досталось левому берегу, который находится под оккупацией. На новых фото со спутника можно разглядеть истинный масштаб трагедии.

Также мы писали, что последствия подрыва Каховской дамбы могут привести к еще одной катастрофе — по оценкам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, есть опасность, что ЗАЭС может остаться без необходимого количества воды, которая подается из Каховского водохранилища и прудов, для охлаждения шести реакторов.