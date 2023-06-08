"К сожалению, нас опередили": экс-министр объяснил вялую реакцию Запада на подрыв Каховской ГЭС
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Россияне распространили дезинформацию сразу после подрыва Каховской ГЭС
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что воспринимать реакцию Запада на подрыв россиянами Каховской ГЭС, как неоднозначную, не стоит.
Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".
"К большому сожалению, россияне нас опередили в информационной сфере. Готовясь к подрыву, они были готовы в первые же секунды дать информацию, что это сделали ВСУ. А когда запускается первая новость, ее опровергнуть становится сложно, ведь по меньшей мере нужно доказать обратное", — пояснил он.
Дипломат добавил, что доказать можно фактами, а на их получение нужно время.
"Не думаю, что мы должны это воспринимать как некую двусмысленность. Просто мы должны помочь нашим западным партнерам получить достоверную информацию", — подчеркнул Огрызко.
Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Ждут ядерное облако? Почему Запад не реагирует на теракт россии на Каховской ГЭС?
Напомним, реакция ООН и Красного креста подрыв Каховской ГЭС шокировала президента Украины Владимира Зеленского. Украина не получила никакого ответа на запросы о помощи. Если реакция от ООН, Красного Креста и других организаций и была, то "очень дипломатичная".