"На жаль, нас випередили": екс-міністр пояснив мляву реакцію Заходу на підрив Каховської ГЕС

Росіяни поширили дезінформацію одразу після підриву Каховської ГЕС

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що сприймати реакцію Заходу на підрив росіянами Каховської ГЕС як неоднозначну не варто.

Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".

"На превеликий жаль, росіяни нас випередили в інформаційній сфері. Готуючись до підриву, вони були готові в перші секунди дати інформацію, що це зробили ЗСУ. А коли запускається перша новина, її спростувати стає складно, адже щонайменше потрібно довести протилежне", — пояснив він.

Дипломат додав, що довести можна фактами, а на їх отримання потрібен час.

"Не думаю, що ми повинні це сприймати як таку собі двозначність. Просто ми повинні допомогти нашим західним партнерам отримати достовірну інформацію", — підкреслив Огризко.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Чекають на ядерну хмару? Чому Захід не реагує на теракт Росії на Каховській ГЕС?

Нагадаємо, реакція ООН та Червоного хреста підрив Каховської ГЕС шокувала президента України Володимира Зеленського. Україна не отримала жодної відповіді на запити про допомогу. Якщо реакція від ООН, Червоного Хреста та інших організацій і була, то дуже дипломатична.