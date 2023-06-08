Самі не очікували: росіяни зазнали серйозних втрат через підрив Каховської ГЕС (карта)

Росіяни не думали про такі наслідки підриву Каховської ГЕС

Росіяни зазнали серйозних втрат у результаті підриву греблі Каховської ГЕС. Зокрема, вони втратили живу силу, озброєння, техніку, а також безліч укріплень.

Як зазначають у зведенні Генштабу ЗСУ, у 7-й десантно-штурмовій дивізії та 22 армійському корпусі рф є постраждалі, загиблі та зниклі безвісти.

"У зазначених підрозділах втрачено кілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - зазначають наші військові.

Водночас Інститут вивчення війни підтверджує інформацію про те, що росіяни виявилися не готовими до наслідків своїх варварських дій.

Там повідомили, що багато укріплень ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині тепер не придатні для використання.

Затоплення серйозно вивело з ладу підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра. Судячи з опублікованої карти, йдеться про першу лінію в Голій Пристані та Олешках.

"Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсона та інших населених пунктів на правому березі Дніпра", — зазначають аналітики.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у МАГАТЕ озвучили ризики для ЗАЕС внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС.