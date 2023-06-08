Астролог из Днепра считает, что Каховскую ГЭС подорвала Украина: ранее заявляла, что жертвы удара по Виннице "сами не хотели жить" (видео)

Женщина на протяжении всего полномасштабного вторжения делает эксцентрические заявления.

Блоггерша-астропсихолог из Днепра Елизавета Кружнова, известная под псевдонимом Woman Elis, заявила, что Каховскую ГЭС взорвали не россияне. Женщина ранее уже отмечалась циничными заявлениями о ракетном ударе по Виннице.

Скандальные высказывания Кружнова написала на своей странице в Instagram. Женщина уже не впервые оправдывает россиян, а в этот раз она намекает, что поддержка плотины связана с контрнаступлением:

"Все не так, как будут писать укрСМИ. Там что-то не то с Каховской ГЭС, не то что-то пишут. И это дело рук не россиян. Просто контрнаступление надо же из-за погодных условий перенести", — говорится в сообщении.

А уже вскоре она записала видео с извинениями. Она извинилась за то, что "создала угрозу информационной безопасности". Однако это не единственная циничная "информационная диверсия", которую устраивала Кружнова.

В январе она посетила львовскую "Криивку" и заявила, что ее наказал Господь, потому что там заставили говорить "Слава Украине", и ей пришлось отвечать "Героям Слава".

"Я так стряхнула, такие лозунги произносить", — написала Woman Elis. В октябре 2022 года она раскритиковала акцию волонтера Сергея Притулы и блогера Сергея Стерненко, которая называлась "Сбор на месть" и заявила, что по Украине нужно ударить "ядеркой".

"За сутки собрать 200 млн грн на посту фонда Притулы. Слово какое. Я в ужасе от этих энергий ненависти. Сколько людей жаждут крови и смерти. И, видимо, нужно лупнуть ядеркой, чтобы все наконец прозрели и остановились", — говорится в публикации.

Особо отметились ее высказывания о ракетном ударе по Виннице в июле прошлого года, когда российская ракета ударила по центру города. Погибли более двух десятков человек. Среди них маленькая девочка Лиза, которой обломки российской ракеты нанесли страшные смертельные травмы. Астропсихологиня Кружнова фактически заявила, что люди сами виноваты в своей смерти:

"Просто помните! Будет жить тот, кто хочет. Кто в любви и наполнен добром. Когда вам кажется, что кто-то несправедливо рано "не так" умирает, это не правда. Сверху виднее", — написала Woman Elis, объяснив, что люди умирают из-за проблем с кармой. Также она призвала не делать публикаций, что "россия — террорист", а требовать власти "разрулить ситуацию".

Напомним, что блоггер из Харькова возмутилась потому, что часто видит в соцсетях… просьбу на сбор помощи для ВСУ. Впоследствии ее вынудили ответить за циничные слова.

А во Львове местная блоггерша решила стать в защиту молодых людей, которые слушали русскую музыку на всю улицу. Также она унизила украинских исполнителей и ВСУ. Однако впоследствии любительница русского контента поплатилась за свои слова.