Харьковская блогерша попала в громкий скандал из-за слов о днатах на ВСУ

Блогерша из Харькова Анна Крайняя оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала "частые сборы" на нужды ВСУ.

На своей странице в Инстаграм блогерша опубликовала сторис с критикой волонтеров.

Она пожаловалась на то, что в сети слишком часто начала встречать сообщения с просьбой скинуть донат на нужды украинской армии.

"Как за**али все эти сборы. Почему вы не просите у государства? Есть заложенный бюджет, есть помощь от других стран…" — возмутилась блогерша.

На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

После огласки Крайняя удалила свою страницу в Инстаграм, на которую было подписано свыше 12 тысяч человек. В то же время в сети уже нашли ее аккаунт в Фейсбуке, где желающие могут передать скандалистке "привет". В сеть слили и ее номер телефона. По информации из Телеграм-каналов, сейчас она проживает в Киеве.

Также в сети пишут, что Крайняя якобы является эскортницей.

Позже она попыталась извиниться, но это, мягко говоря, выглядело очень нелепо.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове блогерша поплатилась за свою позицию по русской музыке.