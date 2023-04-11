Девушка считает, что Украина ей ничего не дала

Скандалы по отделению Закарпатья от Украины провоцирует не только руководство Венгрии. Так, в сети не утихает скандал с блогершей Анечкен, которая возмущается, что ее призывают говорить не закарпатским диалектом, а на украинском языке.

Неделю тому назад девушка записала видео в TikTok, где возмущалась потому, что от нее требуют разговаривать на государственном. Анечкен заявила, мол, почему она должна говорить по-украински, если Украина ей ничего не дала. Высказывалась она в достаточно грубой форме:

"Потому что я в рот е*ала Украину вашу. Потому что мне Украина кроме украинского паспорта не дала ровно н**уя". Далее девушка подчеркнула, что в Украине невозможно открыть свой бизнес, потому что "депутаты все разворовывают", а заводы с нормальными рабочими местами построили в Украине только итальянцы, немцы, "мадьяры" и т.д. Поэтому на волне возмущения она подчеркнула: "Составляем петицию и отделяем Закарпатье от Украины. А закарпатских ребят возвращаем с фронта домой". Предупреждаем об обильном количестве нецензурной лексики:

Это повлекло за собой шквал критики в ее сторону. Страницу девушки даже удалили из соцсетей, поэтому она создала новую. Также Анечкен заинтересовалась СБУ, которая открыла по ней уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины. Сама Анечкен продолжает записывать видео на своей новой странице в TikTok. Позже она попыталась объяснить, что "немного погорячилась" со словами о "роте и Украине":

"Насчет того, что "еб*ть Украину" соглашусь — немного сделала перебор", — говорит девушка. Однако, несмотря на это, она не отказывается от своих слов, что Украина ей ничего не дала, а украинцы вынуждены ехать за границу, чтобы не работать за 6000 грн. В ответ на образы критиков блогерша переходит на крик и брань.

Также вспоминает известные коррупционные скандалы, как продажа гуманитарки или бронежилетов, но почему-то считает, что об этом "не говорят", а о ней раздули скандал. Тем временем, украинцы записывают на видео собственные ответы на претензии девушки. В частности опровергают утверждение, что Украина ей ничего не дала. Вот к примеру.

Напомним, ранее подобными высказываниями оскандалился известный украинский комик Андрей Щегель, сбежавший из Украины и давший интервью Роману Скрипину. Потом еще и назвал Украину — цирком с дебилами.

После этого комик был вынужден извиняться из — за своих скандальных высказываний. Следствием его действий стали более жесткие правила для выезда за границу для артистов, что привело к тому, что ряд исполнителей не выпустили на запланированные концерты.