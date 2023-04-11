Дівчина вважає, що Україна їй нічого не дала

Скандали щодо відділення Закарпаття від України провокує не лише керівництво Угорщини. Так, в мережі не вщухає скандал із блогеркою Анечкен, яка обурюється, що її закликають говорити не закарпатським діалектом, а українською мовою.

Тиждень тому дівчина записала відео у TikTok, де обурювалася тому, що від неї вимагають розмовляти державною. Анечкен заявила, мовляв, чому вона має говорити українською, якщо Україна їй нічого не дала. Висловлювалася вона у досить грубій формі.

"Бо я в рот ї*ала Україну вашую. Бо мені Україна окрім українського паспорта не дала рівно н**уя". Далі дівчина наголосила, що в Україні неможливо відкрити свій бізнес, бо "депутати усе розкрадають", а заводи з нормальними робочими місцями побудували в Україні лише італійці, німці, "мадяри" тощо. Тому на хвилі обурення вона наголосила: "Складаємо петицію та відділяємо Закарпаття від України. А закарпатських хлопців повертаємо з фронту додому". Попереджаємо про велику кількість нецензурної лексики.

Це спричинило шквал критики у її бік. Сторінку дівчини навіть видалили з соцмереж, тож вона створила нову. Також Анечкен зацікавилася СБУ, яка відкрила щодо неї кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність України. Сама ж Анечкен продовжує записувати відео на своїй новій сторінці у TikTok. Пізніше вона спробувала пояснити, що "трохи погарячкувала" зі словами про "рот і Україну":

"На рахунок того, що "їб*ти Україну погоджуся — дещо зробила перебір", — говорить дівчина. Однак попри це вона не відмовляється від своїх слів, що Україна їй нічого не дала, а українці змушені їхати за кордон, щоб не працювати за 6000 грн. У відповідь на образи критиків блогерка переходить на крик і лайку.

Також згадує відомі корупційні скандали, як от продаж гуманітарки чи бронежилетів, але чомусь вважає, що про це "не говорять", а про неї роздули скандал. Тим часом українці записують на відео власні відповіді на претензії дівчини. Зокрема, спростовують твердження, що Україна їй нічого не дала. Ось до прикладу.

Нагадаємо, раніше подібними висловами оскандалився відомий український комік Андрій Щегель, який втік з України та дав інтерв’ю Роману Скрипіну. Потім ще й назвав Україну — цирком з дебілами.

Після цього комік був змушений вибачатися через свої скандальні висловлювання. Наслідком його дій стали жорсткіші правила для виїзду за кордон для артистів, що призвело до того, що низку виконавців не випустили на заплановані концерти.