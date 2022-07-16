"Мир смотрит, как нас убивают": мама девочки, погибшей в Виннице, дала первое интервью (видео)

Ракетный удар 14 июля унес жизни более двух десятков человек

Женщина, которая потеряла свою маленькую дочь Лизу после обстрелов Винницы, пришла в себя и дала первый комментарий.

Как видно на кадрах, которые появились в сети, Ирина Дмитриева все еще находится в больнице под присмотром врачей. Во время обстрела она получила тяжелые травмы.

"Миру все равно. Он смотрит как Украину убивают, как убивают наших детей, солдат", — не скрывая эмоций сказала она.

По ее словам, мир должен помочь нашей стране остановить российского диктатора владимира путина, потому что если этого не сделать здесь, то он пойдет дальше и разрушит все.

Как сообщалось ранее, россияне запустили несколько крылатых ракет по Виннице днем 14 июля, три из них ударили по гражданским объектам. В частности взрыв произошел неподалеку от роддома.

Согласно последним данным удар унес жизни 23 человек, еще более сотни получили ранения. Почти два десятка людей считаются пропавшими без вести, об их судьбе ничего не известно.

Среди погибших молодой звукорежиссер Евгений Коваленко, о смерти которого сообщила певица Roxolana.