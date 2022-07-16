"Світ дивиться, як нас убивають": мама дівчинки, яка загинула у Вінниці, дала перше інтерв’ю (відео)

Ракетний удар 14 липня забрав життя понад двох десятків людей

Жінка, яка втратила свою маленьку дочку Лізу після обстрілів Вінниці, прийшла до тями та дала перший коментар.

Як видно на кадрах, які з’явилися у мережі, Ірина Дмитрієва все ще перебуває у лікарні під наглядом лікарів. Під час обстрілу вона зазнала тяжких травм.

"Світу все одно. Він дивиться як Україну вбивають, як вбивають наших дітей, солдатів", — не приховуючи емоцій, сказала вона.

За її словами, світ має допомогти нашій країні зупинити російського диктатора володимира путіна, бо якщо цього не зробити тут, то він піде далі та зруйнує все.

Як повідомлялося раніше, росіяни запустили кілька крилатих ракет по Вінниці вдень 14 липня, троє з них вдарили по цивільних об’єктах. Зокрема вибух стався неподалік пологового будинку.

Згідно з останніми даними, удар забрав життя 23 людей, ще більше сотні отримали поранення. Майже два десятки людей вважаються зниклими безвісти, про їхню долю нічого не відомо.

Серед загиблих молодий звукорежисер Євген Коваленко, про смерть якого повідомила співачка Roxolana.