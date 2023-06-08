Астрологиня з Дніпра вважає, що Каховську ГЕС підірвала Україна : раніше заявляла, що жертви удару по Вінниці "самі не хотіли жити" (відео)

Жінка протягом усього повномасштабного вторгнення робить ексцентричні заяви

Блогерка-астропсихологиня з Дніпра Єлизавета Кружнова, відома під псевдонімом Woman Elis, заявила, що Каховську ГЕС підірвали не росіяни. Жінка раніше вже відзначалася цинічними заявами про ракетний удар по Вінниці.

Скандальні висловлювання Кружнова написала на своїй сторінці в Instagram. Жінка вже не вперше виправдовує росіян, а цього разу вона натякає, що підтрив греблі пов’язаний із контрнаступом:

"Все не так, як будуть писати укрЗМІ. Там щось не те з Каховською ГЕС, не те щось пишуть. І це справа рук не росіян. Просто контрнаступ треба ж через погодні умови перенести", — йдеться у повідомленні.

А вже незабаром вона записала відео з вибаченнями. Вона перепросила за те, що "створила загрозу інформаційній безпеці". Однак це не єдина цинічна "інформаційна диверсія", яку влаштовувала Кружнова.

У січні вона відвідала львівську "Криївку" та заявила, що її покарав Господь, бо там змусили казати "Слава Україні", і їй довелося відповідати "Героям Слава".

"Я так стресанула, такі лозунги вимовляти", — написала Woman Elis. У жовтні 2022 року вона розкритикувала акцію волонтера Сергія Притули та блогера Сергія Стерненка, яка називалася "Збір на помсту" та заявила, що по Україні треба вдарити "ядеркою".

"За добу зібрати 200 млн грн на посту фонду Притули. Слово яке. Я в жаху від цих енергій ненависті. Скільки людей жадають крові та смерті. І, мабуть, потрібно лупанути ядеркою, щоб всі нарешті прозріли та зупинилися", — йдеться в публікації.

Особливо відзначилися її вислови про ракетний удар по Вінниці у липні торік, коли російська ракета вдарила по центру міста. Загинули більше двох десятків людей. Серед них маленька дівчинка Ліза, якій уламки російської ракети завдали страшних смертельних травм. Астропсихологиня Кружнова фактично заявила, що люди самі винні у своїй смерті:

"Просто пам’ятайте! Буде жити той, хто хоче. Хто в любові та наповнений добром. Коли вам здається, що хтось несправедливо рано "не так" помирає, це не правда. Згори видніше", — написала Woman Elis, пояснивши, що люди вмирають через проблеми з кармою. Також вона закликала не робити публікацій, що "росія — терорист", а вимагати владу "розрулити ситуацію".

Нагадаємо, що блогерка з Харкова обурилася тому, що часто бачить у соцмережах… прохання на збір допомоги для ЗСУ. Згодом її змусили відповісти за цинічні слова.

А у Львові місцева блогерка вирішила стати на захист молодиків, які слухали російську музику на всю вулицю. Також вона принизила українських виконавців і ЗСУ. Однак згодом любителька російського контенту поплатилася за свої слова.