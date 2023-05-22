Харківська блогерка потрапила у гучний скандал через слова про днати на ЗСУ

Блогерка з Харкова Ганна Крайняя опинилась у центрі скандалу після того, як розкритикувала "часті збори" на потреби ЗСУ.

На своїй сторінці в Інстаграм блогерка опублікувала сторіс із критикою волонтерів.

Вона поскаржилася на те, що в мережі надто часто почала зустрічати повідомлення із проханням скинути донат на потреби української армії.

"Як за**али всі ці збори. Чому ви не просите у держави? Є закладений бюджет, є допомога від інших країн..." - обурилася блогерка.

На відео є ненормативна лексика (18+)

Після розголосу Крайняя видалила свою сторінку в Інстаграм, на яку було підписано понад 12 тисяч людей. Водночас у мережі вже знайшли її сторінку у Фейсбуці, де охочі можуть передати скандалістці "привіт". У мережу також злили її номер телефону. За інформацією телеграм-каналів, зараз вона проживає в Києві.

Також у мережі пишуть, що Крайняя нібито є ескортницею.

Пізніше вона спробувала попросити вибачення, але це, м’яко кажучи, виглядало дуже безглуздо.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові блогерка поплатилася за свою позицію щодо російської музики.