"Як за**али всі ці збори": харківська блогерка "наїхала" на волонтерів і вже поплатилася (фото, відео)
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Харківська блогерка потрапила у гучний скандал через слова про днати на ЗСУ
Блогерка з Харкова Ганна Крайняя опинилась у центрі скандалу після того, як розкритикувала "часті збори" на потреби ЗСУ.
На своїй сторінці в Інстаграм блогерка опублікувала сторіс із критикою волонтерів.
Вона поскаржилася на те, що в мережі надто часто почала зустрічати повідомлення із проханням скинути донат на потреби української армії.
"Як за**али всі ці збори. Чому ви не просите у держави? Є закладений бюджет, є допомога від інших країн..." - обурилася блогерка.
На відео є ненормативна лексика (18+)
Після розголосу Крайняя видалила свою сторінку в Інстаграм, на яку було підписано понад 12 тисяч людей. Водночас у мережі вже знайшли її сторінку у Фейсбуці, де охочі можуть передати скандалістці "привіт". У мережу також злили її номер телефону. За інформацією телеграм-каналів, зараз вона проживає в Києві.
Також у мережі пишуть, що Крайняя нібито є ескортницею.
Пізніше вона спробувала попросити вибачення, але це, м’яко кажучи, виглядало дуже безглуздо.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові блогерка поплатилася за свою позицію щодо російської музики.