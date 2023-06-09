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"Є один болісний момент": як підрив Каховської ГЕС вплине на ціни на продукти в Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Що буде із цінами на продукти після підриву Каховської ГЕС Новина оновлена 09 червня 2023, 10:22
Що буде із цінами на продукти після підриву Каховської ГЕС. Фото Колаж "Телеграфу"

Ситуація із затопленням вже відіграла на світовому ринку, вплинувши на ціни на зерно

Підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель і це лише на правому березі. Зрозуміло, ця катастрофа не пройде без наслідків і залишить за собою, зокрема, слід і на цінах на продукти.

Хоча цього року не особливо розраховували на постачання аграрної продукції з Херсона, оскільки території потребують розмінування, все ж таки є один "болісний" момент. Про це ТСН повідомив економіст Олег Пендзин.

"Падіння рівня води в Каховському водосховищі призвело до того, що виникли величезні проблеми з водопостачанням у великих містах на Дніпропетровщині. По друге, у нас вся Херсонщина, Миколаївщина, частина Дніпропетровської області – це ж поливне землеробство. Водозабори для поливу знаходяться достатньо високо. Тобто як наслідок будуть величезні проблеми з іригацією (підведення води на поля – ред.) і водопостачання, власне, на ці території. Третій момент – вже пішли вниз підземні води. Тобто рівень води пішов вниз, і це може призвести до того, що почнуть сохнути сади, які були висаджені", — сказав він

Оцінити збитки на сьогодні, як вважає Пендзин, досить важко, оскільки ситуація поки не стабільна і рівень води в деяких місцях все ще зростає.

Згідно з прогнозами експерта, у наступні роки катастрофа на Каховській ГЕС призведе до проблем із фруктами та овочами з Херсонщини.

"Після розмінування планувалося, що Херсонщина достатньо активно повернеться в сільськогосподарський товарообіг. А тут з водою, з поливом проблеми. Ситуація із затопленням, вона вже відіграла на світовому ринку, вплинула на ціни на зерно. Хоча в Україні дефіциту ні на що не буде. Зараз вже пішов сезон овочів фруктів з відкритого ґрунту з нашої території. Це центральна Україна, вона не постраждала від підриву Каховської ГЕС", — розповів Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні ціни на деякі популярні продукти в Україні значно знизилися. Найбільше змінилася вартість риби першого місяця літа.

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#Україна #Ціни на продукти #Олег Пендзин #Каховська ГЕС