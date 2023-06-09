"Є один болісний момент": як підрив Каховської ГЕС вплине на ціни на продукти в Україні

Ситуація із затопленням вже відіграла на світовому ринку, вплинувши на ціни на зерно

Підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель і це лише на правому березі. Зрозуміло, ця катастрофа не пройде без наслідків і залишить за собою, зокрема, слід і на цінах на продукти.

Хоча цього року не особливо розраховували на постачання аграрної продукції з Херсона, оскільки території потребують розмінування, все ж таки є один "болісний" момент. Про це ТСН повідомив економіст Олег Пендзин.

"Падіння рівня води в Каховському водосховищі призвело до того, що виникли величезні проблеми з водопостачанням у великих містах на Дніпропетровщині. По друге, у нас вся Херсонщина, Миколаївщина, частина Дніпропетровської області – це ж поливне землеробство. Водозабори для поливу знаходяться достатньо високо. Тобто як наслідок будуть величезні проблеми з іригацією (підведення води на поля – ред.) і водопостачання, власне, на ці території. Третій момент – вже пішли вниз підземні води. Тобто рівень води пішов вниз, і це може призвести до того, що почнуть сохнути сади, які були висаджені", — сказав він

Оцінити збитки на сьогодні, як вважає Пендзин, досить важко, оскільки ситуація поки не стабільна і рівень води в деяких місцях все ще зростає.

Згідно з прогнозами експерта, у наступні роки катастрофа на Каховській ГЕС призведе до проблем із фруктами та овочами з Херсонщини.

"Після розмінування планувалося, що Херсонщина достатньо активно повернеться в сільськогосподарський товарообіг. А тут з водою, з поливом проблеми. Ситуація із затопленням, вона вже відіграла на світовому ринку, вплинула на ціни на зерно. Хоча в Україні дефіциту ні на що не буде. Зараз вже пішов сезон овочів фруктів з відкритого ґрунту з нашої території. Це центральна Україна, вона не постраждала від підриву Каховської ГЕС", — розповів Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні ціни на деякі популярні продукти в Україні значно знизилися. Найбільше змінилася вартість риби першого місяця літа.