"Есть один болезненный момент": как подрыв Каховской ГЭС повлияет на цены на продукты в Украине

Ситуация с затоплением уже отыграла на мировом рынке, повлияв на цены на зерно

Подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и это только на правом берегу. Разумеется, эта катастрофа не пройдет бесследно и оставит за собой, в том числе след и на ценах на продукты.

Хотя в этом году не особо рассчитывали на поставку аграрной продукции из Херсона, так как территории нуждаются в разминировании, все же есть один "болезненный" момент. Об этом ТСН сообщил экономист Олег Пендзин.

"Падение уровня воды в Каховском водохранилище привело к тому, что возникли огромные проблемы с водоснабжением в крупных городах Днепропетровской области. Во вторых, у нас вся Херсонщина, Николаевщина, часть Днепропетровской области – это же поливное земледелие. Водозаборы для полива достаточно высоко. То есть как следствие будут огромные проблемы с ирригацией (подвод воды на поля – ред.) и водоснабжением, собственно, на эти территории. Третий момент – уже пошли вниз подземные воды. То есть уровень воды пошел вниз, и это может привести к тому, что начнут сохнуть высаженные сады", – сказал он

Оценить ущерб на сегодняшний день, как считает Пендзин, довольно тяжело, так как ситуация пока не стабильна и уровень воды в некоторых местах все еще увеличивается.

Согласно прогнозам эксперта, в последующие годы катастрофа на Каховской ГЭС приведет к проблемам с фруктами и овощами с Херсонщины.

"Так как после разминирования планировалось, что Херсонщина достаточно активно вернется в сельскохозяйственный товарооборот. А здесь с водой, с поливом проблемы. Ситуация с затоплением, она уже отыграла на мировом рынке, повлияла на цены на зерно. Хотя в Украине дефицита ни на что не будет. Сейчас уже пошел сезон овощей фруктов из открытой почвы с нашей территории. Это центральная Украина, она не пострадала от подрыва Каховской ГЭС", – рассказал Олег Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне цены на некоторые популярные продукты в Украине значительно снизились. Больше всего изменилась стоимость рыбы в первый месяц лета.