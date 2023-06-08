В Украине дешевеет популярный продукт, но радоваться рано

В Украине подешевело молоко, но вскоре цены вернутся на былой уровень

В Украине по итогам мая предложение молока все еще превышало спрос. В связи с переизбытком молока произошло и понижение его стоимости.

Об этом сообщила руководительница проекта "Оптовый сбыт молока" Елена Жупинас, пишет milkUa.

По ее словам, в конце мая молоко подешевело на 60 копеек, если сравнивать с концом мая. В среднем снижение цен произошло на 5 процентов за последние два месяца.

"Если проанализировать динамику цен в ЕС, то за период с 1 января по 1 апреля там сырье подешевело на 16%. Наблюдается дальнейшее снижение цен на молоко. Это связано с большими остатками молочной продукции в Украине на складах, уменьшением экспорта и падением потребления внутри страны", — говорит специалист.

При этом она прогнозирует, что во второй половине июня и начале июля ситуация может измениться и цены на молоко снова вернуться к привычным отметкам.

Жупинас обратила внимание на тот факт, что на стоимость данного продукта влияет сезонность. В конце весны и летом 30% молока на переработку поступает от населения, но скоро такие поставки начнут падать, а заводы начнут поднимать закупочные цены.

"Еще одним очень важным фактором является логистика… Заводы из западных областей везут продукцию в северные и центральные регионы, а с юга — на запад. Все это логистические затраты – они достигают в среднем 90 коп/кг молока. К сожалению, изменить ситуацию невозможно", — завершила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с ценами на продукты в июне.