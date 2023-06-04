Что-то приятно удивит, а что-то наоборот: к каким ценам на продукты украинцам готовиться в июне

Эксперты озвучили прогноз по ценам на продукты в июне

С началом лета в Украине подешевел целый ряд продуктов и, согласно прогнозам, такая ситуация может продолжится и дальше. Однако, в тоже время, цены на другие продукты могут наоборот вырасти.

Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на прогноз экспертов.

Так, например, расширение предложения урожая овощей с открытой почвы приведет, по прогнозу ученых, к снижению цен на ряд популярных овощей. Ожидается, что:

лук репчатый и морковь подешевеют до 50 – 55 гривен за килограмм (средняя цена на 1 июня составляет около 65 и 68 гривен за килограмм);

молодой картофель – до 30 – 35 гривен за килограмм (из текущих почти 39 гривен);

прошлогодний картофель – до 10 гривен за килограмм (в настоящее время стоит более 12 гривен).

Цены на яйца также будут радовать украинцев. Ведь в мае они в среднем подешевели на 12% и данная тенденция будет продолжатся. Причиной тому стало увеличение предложения на рынке.

"Постепенное снижение цены на яйца будет продолжаться до середины лета из-за увеличения их предложения. Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине", — говорит старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко.

В тоже время цены на мясо на протяжении июня будут нестабильными.

"В июне 2023 сохранится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. Основная причина этого – война и обусловленная ею нестабильная ситуация в стране", — прогнозирует ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец.

С января по конец мая 2023 года цены практически на все основные виды мяса выросли:

— курятина — филе, бедра и голени — подорожала на 7,4 — 15,2%;

— свинина — грудинка, ребра, подчеревина и лопатка — на 5,2 — 14,6%. А ошеек — на 22,5%.

Помидоры и огурцы также будут стоить дорого. Причина – высокая себестоимость их выращивания и хранения.

Так что в июне цена будет колебаться в пределах:

70 – 75 гривен за килограмм огурцов;

80 – 85 гривен за килограмм помидоров.

Существенного снижения цен на популярные ягоды ожидать не стоит. В июне кило черешни будет стоить от 100 гривен. Близкой к этому показателю будет и стоимость клубники. Ее будут продавать по 70 — 80 гривен за килограмм. А вот меньших цен не стоит ожидать, несмотря на то, что 90% черешни и клубники будет от отечественного производителя

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине взлетели цены на три популярных продукта.

Также мы сообщали, что цены на "молочку" в Украине падают. Почему это происходит и чего ждать дальше.