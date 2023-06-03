В Украине дешевеют тепличные помидоры: стало известно, что будет с ценами дальше

Цены на тепличные помидоры в Украине изменились по нескольким причинам

Несмотря на то, что цены на ягоды и фрукты в Украине остаются высокими, некоторые овощи дешевеют. Еще на прошлой неделе тепличным комбинатам удавалось удерживать цены на томат, но сейчас они вынуждены снижать стоимость товара.

Об этом рассказали на портале EastFruit. На удешевление местного томата есть сразу несколько причин.

Первая из них — это рост предложения импортной продукции, цена на которую такая же, как и на местные томаты. Также снижению цены способствовало увеличение предложения тепличных томатов от различных местных поставщиков и производителей.

По состоянию на начало июня тепличные помидоры стоят около 60–80 гривен за килограмм или 1,64–2,19 доллара за килограмм. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Но, несмотря на снижение цены, спрос на томаты местного производства остается низким. Крупные оптовые компании и розничные сети вынуждены закупать тепличные украинские помидоры мелким оптом для текущих продаж.

Также отмечается, что несмотря на снижение цен, стоимость тепличных томатов в этом году на 17% дороже, чем в июне 2022 года. Большинство участников рынка склоняются к мнению, что такая тенденция будет преобладать и дальше. Причиной этому станет увеличение поставок томатов из летних теплиц, что еще больше повлияет на снижение цен в этом сегменте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, падение цен на какие продукты стоит ожидать в ближайшее время украинцам. Эксперты прогнозируют, что цены снизятся в диапазоне от 1% до 20%.