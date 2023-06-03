В Україні дешевшають тепличні помідори: стало відомо, що буде з цінами далі

Ціни на тепличні помідори в Україні змінилися з кількох причин

Незважаючи на те, що ціни на ягоди та фрукти в Україні залишаються високими, деякі овочі дешевшають. Ще минулого тижня тепличним комбінатам вдавалося утримувати ціни на помідори, але зараз вони змушені знижувати вартість товару.

Про це розповіли на порталі EastFruit. На здешевлення місцевого томату є одразу кілька причин.

Перша з них — це зростання пропозиції імпортної продукції, ціна на яку така сама, як і на місцеві томати. Також зниженню ціни сприяло збільшення пропозиції тепличних томатів від різних місцевих постачальників та виробників.

На початок червня тепличні помідори коштують близько 60–80 гривень за кілограм або 1,64–2,19 долара за кілограм. Це в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Але незважаючи на зниження ціни, попит на томати місцевого виробництва залишається низьким. Великі оптові компанії та роздрібні мережі змушені закуповувати тепличні українські помідори дрібним оптом для поточних продажів.

Також зазначається, що незважаючи на зниження цін, вартість тепличних томатів цього року на 17% дорожча, ніж у червні 2022 року. Більшість учасників ринку схиляються до думки, що така тенденція переважатиме й надалі. Причиною цього стане збільшення постачання томатів із літніх теплиць, що ще більше вплине на зниження цін у цьому сегменті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, падіння цін на які продукти варто очікувати найближчим часом українцям. Експерти прогнозують, що ціни знизяться у діапазоні від 1% до 20%.