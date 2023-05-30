Є вдома майже у кожного: в Україні злетіли ціни на три популярні продукти

Один із продуктів подорожчав на 9 гривень

В Україні в останній місяць весни подорожчали деякі продукти, серед яких опинилися також соняшникова олія, домашнє сало та пшеничний нарізний хліб. "Телеграф" розповідає, яка зараз вартість цих продуктів у великих українських супермаркетах.

За даними порталу Мінфін, у період із квітня по травень найбільше зросло в ціні домашнє сало. Різниця у вартості за місяць склала майже 9 гривень. Варто зазначити, що останніми місяцями ціна на нього падала, але вже до кінця весни продукт різко подорожчав.

Ціни на соняшникову олію в українських супермаркетах

В останні дні травня олію продають у середньому по 64,73 грн/850 мл. Зазначимо, що місяцем раніше його ціна становила у супермаркетах 59, 51. Таким чином, різниця за цей період склала трохи більше ніж п’ять гривень.

Ціни на домашнє сало в українських супермаркетах

Сало цього місяця значно змінилося в ціні. Нині його продають по 189 гривень. У квітні вартість одного кілограма цього продукту складала 180,33.

Ціни на пшеничний нарізний хліб в українських супермаркетах

У квітні та на початку травня цінник на хліб був однаковим — 32,97 грн/600 р. Проте до кінця місяця вартість зросла до 35,93.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ціни на полуницю та малину з українських супермаркетів цього року б’ють усі рекорди.