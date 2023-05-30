Есть дома почти у каждого: в Украине взлетели цены на три популярных продукта

Один из продуктов подорожал на 9 гривен

В Украине в последний месяц весны подорожали некоторые продукты, среди которых оказались также подсолнечное масло, домашнее сало и пшеничный нарезной хлеб. "Телеграф" рассказывает, какая сейчас стоимость этих продуктов в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала Минфин, в период с апреля по май больше всего выросло в цене домашнее сало. Разница в стоимости за месяц составила практически 9 гривен. Стоит отметить, что в последние месяцы цена на него падала, но уже к концу весны продукт резко подорожал.

Цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах

В последние дни мая подсолнечное масло продают в среднем по 64,73 грн/850 мл. Отметим, что месяцем ранее его цена составляла в супермаркетах 59, 51. Таким образом, разница за этот период составила чуть больше пяти гривен.

Цены на домашнее сало в украинских супермаркетах

Сало в этом месяце значительно изменилось в цене. Сейчас его продают по 189 гривен. В апреле стоимость одного килограмма этого продукта составляла 180,33.

Цены на пшеничный нарезной хлеб в украинских супермаркетах

В апреле и начале мая ценник на хлеб был одинаковым — 32,97 грн/600 г. Однако к концу месяца стоимость выросла до 35,93.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в цены на клубнику и малину с украинских супермаркетах в этом году бьют все рекорды.