Цены просто космические: сколько в Украине стоят малина и клубника

Цены достигают 2 тысяч гривен за килограмм

На полках крупных украинских супермаркетах уже начинает появляться малина и клубника, ценник на которую достигает нескольких сотен гривен за килограмм. "Телеграф" рассказывает, сколько эти любимые лакомства многих сейчас стоят в разных магазинах.

Так, по данным сервиса gotoshop, цены на клубнику сейчас варьируются от 150 гривен до практически 300, в зависимости от супермаркета. Дешеветь она начнет, когда уйдет с открытого грунта. Изменения цен можно ожидать к середине июня.

В то же время в продаже уже появилась малина. Однако цена на нее сейчас зашкаливает. Так, 125 г обойдется покупателям от 190 до 279 гривен, 200 г стоит 446 грн, а 250 граммов малины можно приобрести по цене 559 гривен. Таким образом, килограмм малины будет стоить более 2000 гривен.

Стоит отметить, что в прошлом году в начале июне малину продавали по цене более тысячи гривен за килограмм. Однако еще тогда эксперты утверждали, что ожидать низкой стоимости малины не стоит, так как фермеры просто отказывались ее выращивать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в крупных украинских супермаркетах значительно подорожали пять популярных у покупателей продуктов. Больше всего из них взлетели цены на свинину. На некоторые ее виды ценник всего за месяц стал выше на 10 гривен.