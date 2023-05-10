Впервые за несколько месяцев: в Украине взлетели цены на один из самых популярных продуктов

После двухмесячного спада цен стоимость продукта резко начала расти

В мае в Украине изменились цены на многие популярные у покупателей продукты. В их числе также оказалась и соль, стоимость которой в этом месяца начала расти после двухмесячного спада цен. "Телеграф" рассказывает, сколько сейчас этот продукт стоит в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", в период с апреля по май ценник на пищевую морскую соль вырос сразу на несколько гривен. Сейчас килограмм этого продукта обойдется покупателям в супермаркетах в 33,05 гривны. Месяцем ранее его продавали по цене 31,90 грн.

Стоит отметить, что цены впервые выросли за последние несколько месяцев. К примеру, в период с февраля по апрель стоимость пищевой соли стала резко падать. Таким образом, в марте продукт стоит 32,28 грн/кг, а в феврале — 32,87.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, когда в Украине начнут дешеветь популярные овощи, который покупает едва ли не каждый. По его словам, некоторые из них уже начали заметно меняться в цене. Также он назвал овощ, стоимость которого будет значительно меняться из-за хорошего урожая в этом году.