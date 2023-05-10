Вперше за кілька місяців: в Україні злетіли ціни на один із найпопулярніших продуктів

Після двомісячного спаду цін вартість продукту різко почала зростати

У травні в Україні змінилися ціни на багато популярних у покупців продуктів. Серед них також виявилася і сіль, вартість якої цього місяця почала зростати після двомісячного спаду цін. "Телеграф" розповідає, скільки зараз цей продукт коштує у великих українських супермаркетах.

За даними порталу "Мінфін", у період із квітня по травень цінник на харчову морську сіль виріс одразу на кілька гривень. Зараз кілограм цього продукту коштуватиме покупцям у супермаркетах 33,05 гривні. Місяцем раніше його продавали за ціною 31,90 грн.

Варто зазначити, що ціни вперше зросли за останні кілька місяців. Наприклад, у період із лютого до квітня вартість харчової солі стала різко падати. Таким чином, у березні продукт коштує 32,28 грн/кг, а у лютому – 32,87.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, коли в Україні почнуть дешевшати популярні овочі, які купує чи не кожен. За його словами, деякі з них уже почали помітно змінюватись у ціні. Також він назвав овоч, вартість якого значно змінюватиметься через добрий урожай цього року.