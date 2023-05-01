Ціни почали падати: коли в Україні максимально подешевшають овочі

Експерт розповів, коли буде максимальний спад цін на овочі цього року

До останнього місяця весни в Україні почали змінюватися ціни на деякі овочі, які мають великий попит у покупців. Зниження вартості на них відбудеться вже на початку літа.

На ціну овочів впливає сезонний фактор. Таким чином, навесні цінники на них підскакують вгору через активний імпорт овочів, а вже з травня вартість починає падати, оскільки збільшується кількість товарів з України. Про це в ефірі телемарафону розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, після зростання цін на овочі до Великодня зараз спостерігається зниження вартості на них у межах 15-20 гривень за кілограм.

"Ми очікуємо, що до початку червня вже остаточно ринок буде стабілізовано товарами з відкритого ґрунту з наших територій, і червень буде періодом максимального зниження цін на овочі. Така ситуація буде до вересня — початку жовтня. Після знову розпочнеться річний цикл зростання цін", - сказав Пендзин.

Восени, на думку експерта, відбудеться суттєве зниження цін та збільшення врожаю цибулі. Це пов’язано із багатим урожаєм серед місцевих фермерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти розповіли, що буде з цінами на овочі в Україні у перший місяць літа.