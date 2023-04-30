На 75 гривень за два тижні: ціни на популярний овоч в Україні продовжують дивувати

Ціни різко впали наприкінці квітня

У квітні змінилися ціни на низку популярних у покупців овочів, у тому числі й на болгарський перець. Вартість овочу цього місяця продовжує показувати цінові гойдалки, оскільки на початку квітня він значно подорожчав, а вже до кінця почав різко дешевшати.

За даними порталу Мінфін, на сьогоднішній день середня ціна одного кілограма жовтого болгарського перцю у великих українських супермаркетах становить 244,45. У середині місяця овочі продавали за середньою ціною 319 гривень. Таким чином за два тижні цінник знизився на 74,55.

Варто зазначити, що у період із березня по середину квітня вартість болгарського перцю різко злетіла практично на 100 гривень. Тоді овоч подорожчав із 228,96 гривні до 319.

Перець почав стрімко зростати у ціні з грудня 2022 року. На той момент він обходився покупцям 137,11. Таким чином, з кінця минулого року до кінця квітня овочі стали дорожчими більш ніж на 100 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні у великих українських супермаркетах подорожчали відразу п’ять продуктів, які мають попит у покупців. При цьому найбільше змінилася вартість болгарського перцю.