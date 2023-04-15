Ціновий рекордсмен: як змінилася вартість яєць за рік і коли чекати здешевшання

Після свят ціни на популярний товар почнуть зменшуватися

Яйця — основний продукт Великоднього столу. Саме вони побили всі можливі цінові рекорди за останній рік, здорожчавши на 100%. Основна причина — руйнування великих українських птахофабрик на окупованих територіях України. Однак, згідно з прогнозами експертів, вже після великодніх свят курячі яйця почнуть дешевшати.

Про це у коментарі для "РБК-Україна" розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, зазначивши, що станом на сьогоднішній день спостерігається безпосередньо ціновий пік на цю популярну категорію товарів.

Варто додати, що у квітні 2023 року, середня ціна десятка курячих яєць в українських магазинах становить близько 70,6 — 74,1 гривні, що на 4% більше, аніж у перші дні місяця. Водночас за останній рік цей продукт подорожчав удвічі.

Як пояснив експерт, основними факторами, які вплинули на ціни, стали такі:

минулорічні проблеми з поголів’ям, а на його поновлення потрібно було багато часу;

на окупованих територіях зруйновано багато птахофабрик, що повпливало на загальну пропозицію на ринку;

зимові витрати: використання електроенергії та додаткові витрати на інші джерела енергії.

Що буде з цінами далі

За словами Гопки, вже після Великодня ціни на яйця підуть униз. Такий розвиток подій зумовлений зменшенням попиту та збільшенням пропозиції з боку домогосподарств, а також зменшенням витрат на виробництво. Вже наприкінці весни очікується зниження вартості яєць на 25-30% за десяток.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки коштують яйця та гречка за межами України.