Ценовой рекордсмен: как изменилась стоимость яиц за год и когда ждать удешевления

После праздников цены на популярный товар начнут уменьшаться.

Яйца – основной продукт Пасхального стола. Именно они побили все возможные ценовые рекорды за последний год, подорожав на 100%. Основная причина – разрушение крупных украинских птицефабрик на оккупированных территориях Украины. Однако, по прогнозам экспертов, уже после пасхальных праздников куриные яйца начнут дешеветь.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, отметив, что по состоянию на сегодняшний день наблюдается непосредственно ценовой пик на эту популярную категорию товаров.

Стоит добавить, что в апреле 2023 года средняя цена десятка куриных яиц в украинских магазинах составляет около 70,6-74,1 гривны, что на 4% больше, чем в первые дни месяца. В то же время, за последний год этот продукт подорожал вдвое.

Как пояснил эксперт, основными факторами, повлиявшими на цены, стали следующие:

прошлогодние проблемы с поголовьем, а на его восстановление потребовалось много времени;

на оккупированных территориях разрушены многие птицефабрики, что повлияло на общее предложение на рынке;

зимние расходы: использование электроэнергии и дополнительные расходы других источников энергии.

Что будет с ценами дальше

По словам Гопки, уже после Пасхи цены на яйца пойдут вниз. Такое развитие событий обусловлено уменьшением спроса и увеличением предложения со стороны домохозяйств, а также уменьшением затрат на производство. Уже к концу весны ожидается снижение стоимости яиц на 25-30% за десяток.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоят яйца и гречка за пределами Украины.