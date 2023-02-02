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Гречка по 200 и яйца по 60: украинцы удивляются ценам на продукты за границей

Автор
Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Цены на продукты в Колумбии, Канаде и Польше Новость обновлена 02 февраля 2023, 14:39
Цены на продукты в Колумбии, Канаде и Польше. Фото Скриншот

За рубежом цены на продукты отличаются от украинских. Где-то они значительно дороже, или наоборот — стоят удивительно немного.

Украинцы за границей активно рассказывают в своих соцсетях о ценах в тамошних супермаркетах. Многие продукты оказываются дешевле, чем в Украине, в частности, на фоне скачка цен на топпродукты в наших магазинах.

Отметим, что наиболее активно наши мигранты начали публиковать такие ролики в октябрьско-декабрьский период, поэтому цены именно за этот сезон сравнимы наиболее объективно. В этом материале мы опираемся на данные, приведенные разными авторами видео в ТиkТоK. Они прошлись по разным группам товаров в Польше, Колумбии и Канаде.

Канада

Эта страна считается очень дорогой для проживания. Украинец Виктор Чудакоров показал, сколько стоят некоторые продукты в местном магазине украинских товаров. Цены указаны в канадских долларах и гривнах:

Банка малинового варенья "Верес" — 6,50$ (180 грн)

Маленькая бутылка "Спрайт" — 2,50$ (69 грн)

Хлеб — 5$ (138,71 грн)

Сыр "Филадельфия" — 7$ (194,7 грн)

12 яиц — 5,60$ (155,35 грн)

Фарш/кг — 20$ (554,83 грн)

Один огурец – 3$ (83,22 грн)

Украинская гречка — 8$ (221,98 грн)

Колумбия

Автор канала "Svitlo.Blog" рассказала, сколько стоит борщевой набор на другой стороне планеты.

  • Картофель — в среднем 32 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Морковь — 20 грн/кг
  • Лук — 40 грн/кг
  • Чеснок — 36 грн за 100 г очищенного
  • Курица — 126 грн за 622 г
  • Красное мясо – 155 г за 900 г
  • Томатная паста — 133 грн за 250 г банка
  • Единственная проблема найти свеклу — заказала за 48 грн/кг

Польша

Украинец Александр Козакевич сходил в популярнейший в стране магазин "Biedrionka". Там скупился более чем на 1800 грн и рассказал в своем ТиkTok-канале, что на эти деньги смог купить.

  • 5 л бутылка воды — 18.25 грн
  • "Кока кола" 1.75л — 64 грн
  • Йогурт 400 г — 18.25 грн
  • Йогурт 135 г — 7.4 грн
  • Йогурт 190 г — 8.23 грн
  • Коробка японского десерта "Мочи" — 166.3 грн
  • Масло 82% 200 г — 70.47 грн
  • 10 яиц — 75 грн, но купили по акции за 60 грн
  • Фарш 400 г — 75 грн, но за две упаковки заплатили по 41,5 грн
  • Виноград 1 кг — 75 грн
  • Жемчужная каша 400 г — 21.3 грн
  • Помидоры черри 1 кг — 150.5 грн
  • Хлеб 500 г — 40.7 грн
  • Огурцы 1 кг — 83 грн
  • Банка кукурузы — 22.5 грн
  • Колбаса 400 г — 99.8 грн
  • Крем-сыр 150 г — 45.85 грн
  • Свинина 1 кг — 117 грн
  • Изюм 180 г — 27.6 грн
  • Сыр твердый 500 г — 125 грн
  • Молоко 3,2% 1 л — 33 грн
  • Сладкий перец 1 кг — 116.5 грн
  • Печенье-сандвич 400 г — 28.95 грн
  • Охотничьи колбаски 300 г — 74.4 грн
  • Апельсины 1 кг — 49.8 грн
  • Шоколадка с начинкой — 29.86 грн
  • Шоколадный "Санта" — 15 грн
  • Пергамент для запекания — 54 грн.

Не стоит забывать, что следить за ценами в Украине — это тоже полезно. Вот к примеру, недавно ощутимо подешевели 5 популярных в Украине продуктов. А вот желающим поехать в Польшу в ближайшие дни нужно знать, что при выезде из Украины у вас могут возникнуть проблемы.

Теги:
#Колумбия #Канада #Цены на продукты #Польща #Цены на продукты в Европе #Цены на продукты питания