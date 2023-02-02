Гречка по 200 и яйца по 60: украинцы удивляются ценам на продукты за границей

За рубежом цены на продукты отличаются от украинских. Где-то они значительно дороже, или наоборот — стоят удивительно немного.

Украинцы за границей активно рассказывают в своих соцсетях о ценах в тамошних супермаркетах. Многие продукты оказываются дешевле, чем в Украине, в частности, на фоне скачка цен на топпродукты в наших магазинах.

Отметим, что наиболее активно наши мигранты начали публиковать такие ролики в октябрьско-декабрьский период, поэтому цены именно за этот сезон сравнимы наиболее объективно. В этом материале мы опираемся на данные, приведенные разными авторами видео в ТиkТоK. Они прошлись по разным группам товаров в Польше, Колумбии и Канаде.

Канада

Эта страна считается очень дорогой для проживания. Украинец Виктор Чудакоров показал, сколько стоят некоторые продукты в местном магазине украинских товаров. Цены указаны в канадских долларах и гривнах:

Банка малинового варенья "Верес" — 6,50$ (180 грн)

Маленькая бутылка "Спрайт" — 2,50$ (69 грн)

Хлеб — 5$ (138,71 грн)

Сыр "Филадельфия" — 7$ (194,7 грн)

12 яиц — 5,60$ (155,35 грн)

Фарш/кг — 20$ (554,83 грн)

Один огурец – 3$ (83,22 грн)

Украинская гречка — 8$ (221,98 грн)

Колумбия

Автор канала "Svitlo.Blog" рассказала, сколько стоит борщевой набор на другой стороне планеты.

Картофель — в среднем 32 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Морковь — 20 грн/кг

Лук — 40 грн/кг

Чеснок — 36 грн за 100 г очищенного

Курица — 126 грн за 622 г

Красное мясо – 155 г за 900 г

Томатная паста — 133 грн за 250 г банка

Единственная проблема найти свеклу — заказала за 48 грн/кг

Польша

Украинец Александр Козакевич сходил в популярнейший в стране магазин "Biedrionka". Там скупился более чем на 1800 грн и рассказал в своем ТиkTok-канале, что на эти деньги смог купить.

5 л бутылка воды — 18.25 грн

"Кока кола" 1.75л — 64 грн

Йогурт 400 г — 18.25 грн

Йогурт 135 г — 7.4 грн

Йогурт 190 г — 8.23 грн

Коробка японского десерта "Мочи" — 166.3 грн

Масло 82% 200 г — 70.47 грн

10 яиц — 75 грн, но купили по акции за 60 грн

Фарш 400 г — 75 грн, но за две упаковки заплатили по 41,5 грн

Виноград 1 кг — 75 грн

Жемчужная каша 400 г — 21.3 грн

Помидоры черри 1 кг — 150.5 грн

Хлеб 500 г — 40.7 грн

Огурцы 1 кг — 83 грн

Банка кукурузы — 22.5 грн

Колбаса 400 г — 99.8 грн

Крем-сыр 150 г — 45.85 грн

Свинина 1 кг — 117 грн

Изюм 180 г — 27.6 грн

Сыр твердый 500 г — 125 грн

Молоко 3,2% 1 л — 33 грн

Сладкий перец 1 кг — 116.5 грн

Печенье-сандвич 400 г — 28.95 грн

Охотничьи колбаски 300 г — 74.4 грн

Апельсины 1 кг — 49.8 грн

Шоколадка с начинкой — 29.86 грн

Шоколадный "Санта" — 15 грн

Пергамент для запекания — 54 грн.

Не стоит забывать, что следить за ценами в Украине — это тоже полезно. Вот к примеру, недавно ощутимо подешевели 5 популярных в Украине продуктов. А вот желающим поехать в Польшу в ближайшие дни нужно знать, что при выезде из Украины у вас могут возникнуть проблемы.