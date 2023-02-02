Гречка по 200 и яйца по 60: украинцы удивляются ценам на продукты за границей
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За рубежом цены на продукты отличаются от украинских. Где-то они значительно дороже, или наоборот — стоят удивительно немного.
Украинцы за границей активно рассказывают в своих соцсетях о ценах в тамошних супермаркетах. Многие продукты оказываются дешевле, чем в Украине, в частности, на фоне скачка цен на топпродукты в наших магазинах.
Отметим, что наиболее активно наши мигранты начали публиковать такие ролики в октябрьско-декабрьский период, поэтому цены именно за этот сезон сравнимы наиболее объективно. В этом материале мы опираемся на данные, приведенные разными авторами видео в ТиkТоK. Они прошлись по разным группам товаров в Польше, Колумбии и Канаде.
Канада
Эта страна считается очень дорогой для проживания. Украинец Виктор Чудакоров показал, сколько стоят некоторые продукты в местном магазине украинских товаров. Цены указаны в канадских долларах и гривнах:
Банка малинового варенья "Верес" — 6,50$ (180 грн)
Маленькая бутылка "Спрайт" — 2,50$ (69 грн)
Хлеб — 5$ (138,71 грн)
Сыр "Филадельфия" — 7$ (194,7 грн)
12 яиц — 5,60$ (155,35 грн)
Фарш/кг — 20$ (554,83 грн)
Один огурец – 3$ (83,22 грн)
Украинская гречка — 8$ (221,98 грн)
Колумбия
Автор канала "Svitlo.Blog" рассказала, сколько стоит борщевой набор на другой стороне планеты.
- Картофель — в среднем 32 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Морковь — 20 грн/кг
- Лук — 40 грн/кг
- Чеснок — 36 грн за 100 г очищенного
- Курица — 126 грн за 622 г
- Красное мясо – 155 г за 900 г
- Томатная паста — 133 грн за 250 г банка
- Единственная проблема найти свеклу — заказала за 48 грн/кг
Польша
Украинец Александр Козакевич сходил в популярнейший в стране магазин "Biedrionka". Там скупился более чем на 1800 грн и рассказал в своем ТиkTok-канале, что на эти деньги смог купить.
- 5 л бутылка воды — 18.25 грн
- "Кока кола" 1.75л — 64 грн
- Йогурт 400 г — 18.25 грн
- Йогурт 135 г — 7.4 грн
- Йогурт 190 г — 8.23 грн
- Коробка японского десерта "Мочи" — 166.3 грн
- Масло 82% 200 г — 70.47 грн
- 10 яиц — 75 грн, но купили по акции за 60 грн
- Фарш 400 г — 75 грн, но за две упаковки заплатили по 41,5 грн
- Виноград 1 кг — 75 грн
- Жемчужная каша 400 г — 21.3 грн
- Помидоры черри 1 кг — 150.5 грн
- Хлеб 500 г — 40.7 грн
- Огурцы 1 кг — 83 грн
- Банка кукурузы — 22.5 грн
- Колбаса 400 г — 99.8 грн
- Крем-сыр 150 г — 45.85 грн
- Свинина 1 кг — 117 грн
- Изюм 180 г — 27.6 грн
- Сыр твердый 500 г — 125 грн
- Молоко 3,2% 1 л — 33 грн
- Сладкий перец 1 кг — 116.5 грн
- Печенье-сандвич 400 г — 28.95 грн
- Охотничьи колбаски 300 г — 74.4 грн
- Апельсины 1 кг — 49.8 грн
- Шоколадка с начинкой — 29.86 грн
- Шоколадный "Санта" — 15 грн
- Пергамент для запекания — 54 грн.
Не стоит забывать, что следить за ценами в Украине — это тоже полезно. Вот к примеру, недавно ощутимо подешевели 5 популярных в Украине продуктов. А вот желающим поехать в Польшу в ближайшие дни нужно знать, что при выезде из Украины у вас могут возникнуть проблемы.