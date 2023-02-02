Украинцы могут иметь проблемы при выезде в Польшу: что произошло (карта)

Движение автомобильного транспорта может быть затруднено сразу на трех пунктах пересечения границы

Сразу несколько дней, 2 и 3 февраля, могут стать временем, когда украинцам будет непросто пересечь границу с Польшей, которая и так недавно изменила правила въезда для наших граждан. Причина нынешних проблем — запланированные протесты поляков против чрезмерного потока автомобилей, регулярно двигающихся вглубь государства с украинской территории.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, а также "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей. Отмечается, что жители Польши уже давно недовольны слишком большим количеством постоянно появляющихся на границе авто. Теперь же они планируют привлечь местные власти к этой проблеме.

Данные, предоставленные Пограничной стражей Республики Польша, свидетельствуют, что акции протеста запланированы на четверг и пятницу — то есть, 2 и 3 февраля соответственно. В настоящее время проезд через сразу три пункта пропуска может быть затруднен. Речь идет о пунктах "Краковец — Корчёва", "Медика — Шегини", а также "Хребене — Рава-Русская".

Пункты пропуска, с которыми могут быть проблемы, на карте

Вероятно, чтобы не иметь задержек, в эти дни украинцам стоит выбрать для поездки другой маршрут в соседнюю страну или отложить путешествие на несколько суток.

При этом не стоит забывать, что при выезде в Польшу (и любое другое иностранное государство) при себе следует иметь определенный пакет документов. "Телеграф" подробно объяснял, что именно может понадобиться при пересечении границы.

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