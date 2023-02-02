Гречка по 200 і яйця по 60: українці дивуються цінам на продукти за кордоном
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За кордоном ціни на продукти відрізняються від українських. Десь вони значно дорожчі, або навпаки — коштують на диво небагато.
Українці закордоном активно розповідають у своїх соцмережах про ціни в тамтешніх супермаркетах. Багато продуктів виявляються дешевшими, ніж в Україні, зокрема на фоні стрибка цін на топпродукти у наших магазинах.
Зазначимо, що найбільш активно наші мігранти почали публікувати такі ролики в жовтнево-грудневий період, тому ціни саме за цей сезон можна порівняти найбільш об’єктивно. У цьому матеріалі ми опираємося на дані, наведені різними авторами відео у ТіkТоK. Вони пройшлися по різних групах товарів у Польщі, Колумбії та Канаді.
Канада
Ця країна вважається вельми дорогою для проживання. Українець Віктор Чудакоров показав, скільки коштують деякі продукти в магазині українських товарів. Ціни вказані у канадських доларах і гривнях:
Банка малинового варення "Верес" — 6,50$ (180 грн)
Маленька пляшка "Спрайт" — 2,50$ (69 грн)
Хліб — 5$ (138,71 грн)
Сир "Філадельфія" — 7$ (194,7 грн)
12 яєць — 5,60$ (155,35 грн)
Фарш/кг — 20$ (554,83 грн)
Один огірок — 3$ (83,22 грн)
Українська гречка — 8$ (221,98 грн)
Колумбія
Авторка каналу "Svitlo.Blog" розповіла, скільки коштує борщовий набір на іншому боці планети.
- Картопля — в середньому 32 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Морква — 20 грн/кг
- Цибуля — 40 грн/кг
- Часник — 36 грн за 100 г чищеного
- Курка — 126 грн за 622 г
- Червоне м’ясо — 155 г за 900 г
- Томатна паста — 133 грн за 250 г банку
- Єдина проблема знайти буряк — замовила за 48 грн/кг
Польща
Українець Олександр Козакевич сходив до популярного в країні магазину "Biedrionka". Там скупився на понад 1800 грн і розповів у своєму ТіkTok-каналі, що на ці гроші зміг купити.
- 5 л пляшка води — 18.25 грн
- "Кока кола" 1.75л — 64 грн
- Йогурт 400 г — 18.25 грн
- Йогурт 135 г — 7.4 грн
- Йогурт 190 г — 8.23 грн
- Коробка японського десерту "Мочі" — 166.3 грн
- Масло 82% 200 г — 70.47 грн
- 10 яєць — 75 грн, але купили по акції за 60 грн
- Фарш 400 г — 75 грн, але за дві упаковки заплатили по 41,5 грн
- Виноград 1 кг — 75 грн
- Перлова каша 400 г — 21.3 грн
- Помідори чері 1 кг — 150.5 грн
- Хліб 500 г — 40.7 грн
- Огірки 1 кг — 83 грн
- Банка кукурудзи — 22.5 грн
- Ковбаса 400 г — 99.8 грн
- Крем-сир 150 г — 45.85 грн
- Свинина 1 кг — 117 грн
- Родзинки 180 г — 27.6 грн
- Сир твердий 500 г — 125 грн
- Молоко 3,2% 1 л — 33 грн
- Солодкий перець 1 кг — 116.5 грн
- Печиво-сандвіч 400 г — 28.95 грн
- Мисливські ковбаски 300 г — 74.4 грн
- Апельсини 1 кг — 49.8 грн
- Шоколадка з начинкою — 29.86 грн
- Шоколадний "Санта" — 15 грн
- Пергамент для запікання — 54 грн
Не варто забувати, що стежити за цінами в Україні — це теж корисно. Ось до прикладу, нещодавно відчутно подешевшали 5 популярних в Україні продуктів. А от охочим поїхати до Польщі найближчими днями потрібно знати, що під час виїзду з України у вас можуть виникнути проблеми.