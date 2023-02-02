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Гречка по 200 і яйця по 60: українці дивуються цінам на продукти за кордоном

Автор
Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
Ціни на продукти у Колумбії, Канаді та Польщі Новина оновлена 02 лютого 2023, 14:39
Ціни на продукти у Колумбії, Канаді та Польщі. Фото Скриншот

За кордоном ціни на продукти відрізняються від українських. Десь вони значно дорожчі, або навпаки — коштують на диво небагато.

Українці закордоном активно розповідають у своїх соцмережах про ціни в тамтешніх супермаркетах. Багато продуктів виявляються дешевшими, ніж в Україні, зокрема на фоні стрибка цін на топпродукти у наших магазинах.

Зазначимо, що найбільш активно наші мігранти почали публікувати такі ролики в жовтнево-грудневий період, тому ціни саме за цей сезон можна порівняти найбільш об’єктивно. У цьому матеріалі ми опираємося на дані, наведені різними авторами відео у ТіkТоK. Вони пройшлися по різних групах товарів у Польщі, Колумбії та Канаді.

Канада

Ця країна вважається вельми дорогою для проживання. Українець Віктор Чудакоров показав, скільки коштують деякі продукти в магазині українських товарів. Ціни вказані у канадських доларах і гривнях:

Банка малинового варення "Верес" — 6,50$ (180 грн)

Маленька пляшка "Спрайт" — 2,50$ (69 грн)

Хліб — 5$ (138,71 грн)

Сир "Філадельфія" — 7$ (194,7 грн)

12 яєць — 5,60$ (155,35 грн)

Фарш/кг — 20$ (554,83 грн)

Один огірок — 3$ (83,22 грн)

Українська гречка — 8$ (221,98 грн)

Колумбія

Авторка каналу "Svitlo.Blog" розповіла, скільки коштує борщовий набір на іншому боці планети.

  • Картопля — в середньому 32 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Морква — 20 грн/кг
  • Цибуля — 40 грн/кг
  • Часник — 36 грн за 100 г чищеного
  • Курка — 126 грн за 622 г
  • Червоне м’ясо — 155 г за 900 г
  • Томатна паста — 133 грн за 250 г банку
  • Єдина проблема знайти буряк — замовила за 48 грн/кг

Польща

Українець Олександр Козакевич сходив до популярного в країні магазину "Biedrionka". Там скупився на понад 1800 грн і розповів у своєму ТіkTok-каналі, що на ці гроші зміг купити.

  • 5 л пляшка води — 18.25 грн
  • "Кока кола" 1.75л — 64 грн
  • Йогурт 400 г — 18.25 грн
  • Йогурт 135 г — 7.4 грн
  • Йогурт 190 г — 8.23 грн
  • Коробка японського десерту "Мочі" — 166.3 грн
  • Масло 82% 200 г — 70.47 грн
  • 10 яєць — 75 грн, але купили по акції за 60 грн
  • Фарш 400 г — 75 грн, але за дві упаковки заплатили по 41,5 грн
  • Виноград 1 кг — 75 грн
  • Перлова каша 400 г — 21.3 грн
  • Помідори чері 1 кг — 150.5 грн
  • Хліб 500 г — 40.7 грн
  • Огірки 1 кг — 83 грн
  • Банка кукурудзи — 22.5 грн
  • Ковбаса 400 г — 99.8 грн
  • Крем-сир 150 г — 45.85 грн
  • Свинина 1 кг — 117 грн
  • Родзинки 180 г — 27.6 грн
  • Сир твердий 500 г — 125 грн
  • Молоко 3,2% 1 л — 33 грн
  • Солодкий перець 1 кг — 116.5 грн
  • Печиво-сандвіч 400 г — 28.95 грн
  • Мисливські ковбаски 300 г — 74.4 грн
  • Апельсини 1 кг — 49.8 грн
  • Шоколадка з начинкою — 29.86 грн
  • Шоколадний "Санта" — 15 грн
  • Пергамент для запікання — 54 грн

Не варто забувати, що стежити за цінами в Україні — це теж корисно. Ось до прикладу, нещодавно відчутно подешевшали 5 популярних в Україні продуктів. А от охочим поїхати до Польщі найближчими днями потрібно знати, що під час виїзду з України у вас можуть виникнути проблеми.

Теги:
#Колумбія #Канада #Ціни на продукти #Польща #Ціни на продукти в Європі #Ціни на продукти харчування