Гречка по 200 і яйця по 60: українці дивуються цінам на продукти за кордоном

За кордоном ціни на продукти відрізняються від українських. Десь вони значно дорожчі, або навпаки — коштують на диво небагато.

Українці закордоном активно розповідають у своїх соцмережах про ціни в тамтешніх супермаркетах. Багато продуктів виявляються дешевшими, ніж в Україні, зокрема на фоні стрибка цін на топпродукти у наших магазинах.

Зазначимо, що найбільш активно наші мігранти почали публікувати такі ролики в жовтнево-грудневий період, тому ціни саме за цей сезон можна порівняти найбільш об’єктивно. У цьому матеріалі ми опираємося на дані, наведені різними авторами відео у ТіkТоK. Вони пройшлися по різних групах товарів у Польщі, Колумбії та Канаді.

Канада

Ця країна вважається вельми дорогою для проживання. Українець Віктор Чудакоров показав, скільки коштують деякі продукти в магазині українських товарів. Ціни вказані у канадських доларах і гривнях:

Банка малинового варення "Верес" — 6,50$ (180 грн)

Маленька пляшка "Спрайт" — 2,50$ (69 грн)

Хліб — 5$ (138,71 грн)

Сир "Філадельфія" — 7$ (194,7 грн)

12 яєць — 5,60$ (155,35 грн)

Фарш/кг — 20$ (554,83 грн)

Один огірок — 3$ (83,22 грн)

Українська гречка — 8$ (221,98 грн)

Колумбія

Авторка каналу "Svitlo.Blog" розповіла, скільки коштує борщовий набір на іншому боці планети.

Картопля — в середньому 32 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Морква — 20 грн/кг

Цибуля — 40 грн/кг

Часник — 36 грн за 100 г чищеного

Курка — 126 грн за 622 г

Червоне м’ясо — 155 г за 900 г

Томатна паста — 133 грн за 250 г банку

Єдина проблема знайти буряк — замовила за 48 грн/кг

Польща

Українець Олександр Козакевич сходив до популярного в країні магазину "Biedrionka". Там скупився на понад 1800 грн і розповів у своєму ТіkTok-каналі, що на ці гроші зміг купити.

5 л пляшка води — 18.25 грн

"Кока кола" 1.75л — 64 грн

Йогурт 400 г — 18.25 грн

Йогурт 135 г — 7.4 грн

Йогурт 190 г — 8.23 грн

Коробка японського десерту "Мочі" — 166.3 грн

Масло 82% 200 г — 70.47 грн

10 яєць — 75 грн, але купили по акції за 60 грн

Фарш 400 г — 75 грн, але за дві упаковки заплатили по 41,5 грн

Виноград 1 кг — 75 грн

Перлова каша 400 г — 21.3 грн

Помідори чері 1 кг — 150.5 грн

Хліб 500 г — 40.7 грн

Огірки 1 кг — 83 грн

Банка кукурудзи — 22.5 грн

Ковбаса 400 г — 99.8 грн

Крем-сир 150 г — 45.85 грн

Свинина 1 кг — 117 грн

Родзинки 180 г — 27.6 грн

Сир твердий 500 г — 125 грн

Молоко 3,2% 1 л — 33 грн

Солодкий перець 1 кг — 116.5 грн

Печиво-сандвіч 400 г — 28.95 грн

Мисливські ковбаски 300 г — 74.4 грн

Апельсини 1 кг — 49.8 грн

Шоколадка з начинкою — 29.86 грн

Шоколадний "Санта" — 15 грн

Пергамент для запікання — 54 грн

Не варто забувати, що стежити за цінами в Україні — це теж корисно. Ось до прикладу, нещодавно відчутно подешевшали 5 популярних в Україні продуктів. А от охочим поїхати до Польщі найближчими днями потрібно знати, що під час виїзду з України у вас можуть виникнути проблеми.