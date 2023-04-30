На 75 гривен за две недели: цены на популярный овощ в Украине продолжают удивлять

Цены резко упали в конце апреля

В апреле изменились цены на ряд популярных у покупателей овощей, в том числе и на болгарский перец. Стоимость овоща в этом месяце продолжает показывать ценовые качели, поскольку в начале апреля он значительно подорожал, а уже к концу начал резко дешеветь.

По данным портала Минфин, на данный момент средняя цена одного килограмма желтого болгарского перца в крупных украинских супермаркетах составляет 244,45. В середине месяца овощ продавали по средней цене 319 гривен. Таким образом, за две недели ценник снизился на 74,55.

Стоит отметить, что в период с марта по середину апреля стоимость болгарского перца резко взлетела практически на 100 гривен. Тогда овощ подорожал с 228,96 гривны до 319.

Перец начал стремительно расти в цене с декабря 2022 года. На тот момент он обходился покупателям в 137,11. Таким образом, с конца прошлого года по конец апреля овощи стал дороже более чем на 100 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле в крупных украинских супермаркетах подорожали сразу пять продуктов, пользующихся спросом у покупателей. При этом больше всего изменилась стоимость болгарского перца.