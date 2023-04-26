Космические цены: топ-5 продуктов, которые подорожали в супермаркетах Украины в апреле

Один из продуктов взлетел в цене на 60 гривен за месяц

В апреле в крупных украинских супермаркетах значительно выросла цена ряда популярных продуктов. "Телеграф" расскажет, что подорожало в этом месяце и во сколько обойдутся украинцам эти товары.

По данным портала "Минфин", в период с марта по апрель в Украине подорожали консервы, рис, свинина, болгарский перец и ржаной хлеб. Больше всего из перечисленных продуктов взлетели цены на болгарский перец. Он стал дороже более чем на 60 гривен.

Цена консервов

За месяц цены на сардину выросли почти на две гривны. Сейчас средняя стоимость этого продукта составляет 59,80. С января текущего года ценники на консервы начали падать.

В то же время значительно подорожали шпроты в масле. Месяцем ранее их продавали по цене 61,99 гривны за 150 г, а сейчас — по 69,10.

Цена риса

Длинный рис подорожал с марта по апрель более чем на две гривны. Сейчас его средняя цена — 86,40. Стоимость пропаренного риса изменилась с 66,79 до 69,67. А круглый рис изменился в цене с 77,93 до 79,07.

Цена свинины

Ценник на свиную грудинку за месяц вырос практически на 20 гривен. Сейчас продукт продают по цене 190,40 грн. Свиная лопатка подорожала со 162,37 до 189,19. Свиной ошеек сейчас обходится покупателям в 247,31, а в марте он стоил 200,65. Почеревка стала дороже со 161,49 до 182,21. Свиные ребра продают в апреле по 182,21, а в прошлом месяце цена продукта составляла 164,86. Свиной шашлык подорожал практически на 27 гривен и сейчас стоит 207,06.

Цена болгарского перца

Болгарский перец больше всего изменился в цене. За последний месяц овощ подорожал практически на 60 гривен. Сейчас его средняя цена в магазинах составляет 289,45 гривны.

Цена ржаного хлеба

Последние несколько месяцев цена этого продукта оставалась стабильной. Однако в период с марта по апрель хлеб подорожал с 36,28 до 38,08 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена одного из самых популярных овощей побила рекорд. Аналитики назвали причину резкого роста цен и сообщили, подешевеет ли этот овощ в ближайшее время.