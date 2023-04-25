Цены бьют рекорды: когда в Украине начнут дешеветь популярные овощи

Эксперт рассказал, чего ждать от цен

В апреле в Украине подорожал ряд популярных у покупателей овощей, к примеру, лук, помидоры и огурцы. Последние два начнут дешеветь летом, когда рынок станет заполнять отечественная продукция.

Такой прогноз сделал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, пишет издание OBOZREVATEL.

"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – сказал эксперт.

Стоит добавить, что цены на огурцы и помидоры стремительно растут на протяжении нескольких месяцев. К примеру, с марта по апрель огурцы стали дороже едва ли не на 100 гривен, а средний ценник на помидоры вырос в 1,5 раза за полмесяца.

В то же время лук с начала апреля подорожал на 10%. Однако несмотря на космические цены на овощ, спрос на него не спадает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с марта по апрель в крупных украинских супермаркетах подешевели сразу пять популярных у покупателей продуктов.