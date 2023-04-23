Есть в холодильнике у каждого: ТОП-5 продуктов, которые подешевели в Украине в апреле

Больше всего за последний месяц упали цены на гречку

В апреле в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые овощи, фрукты, а также популярные среди покупателей продукты. "Телеграф" расскажет о пяти продуктах, которые в этом месяце подешевели и об их актуальной стоимости.

Так, по данным портала Минфин, в апреле наблюдается снижение цен на гречку, сахар, куриные яйца, сельдь, а также домашнее и соленое сало. Больше всего за последний месяц изменилась стоимость гречки. Ценник на этот продукт упал ровно на 14 гривен.

Цены на сахар в супермаркетах

В апреле цены на сахар упали практически на 30 копеек. Сейчас килограмм этого продукта обходится покупателям в 33,60 гривны. Индекс потребительских цен на сахар в апреле 2023 составил 99,87%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на -0,13%.

Цены на гречку в супермаркетах

Стоимость гречки в апреле дошла до отметки в 50,43 грн. Стоит отметить, что в марте этот продукт продавали в крупных супермаркетах в среднем по 64,43. Цены на крупу снижается с каждым месяцем начиная с августа 2022 года.

Цены на куриные яйца в супермаркетах

Десяток яиц "Квочка" в период с марта по апрель подешевел на 1,46, а 18 штук — более чем на гривну. В то же время "Ясенсвит" (10 штук) стали незначительно дороже в этом месяце.

Цены на сельдь в супермаркетах

С марта по апрель также подешевела слабосоленая сельдь. Сейчас килограмм рыбы продают в среднем по 133,65. Это на 12 гривен меньше, нежели месяцем ранее.

Цены на сало в супермаркетах

За последний месяц в супермаркетах также подешевело сало. К примеру, домашнее сало сейчас продают по цене 179 гривен за килограмм, а месяцем ранее его стоимость составляла 180,88. Соленое сало также подешевело. Цены упали со 268,29 до 263,10.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Максим Гопко рассказал украинцам, что будет с ценами на фрукты в этом году и будет ли дефицит этой категории товаров летом.