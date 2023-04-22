Капучино в Украине стало стоить дороже: как выросли цены на основные ингредиенты напитка

Приготовить вкусный американо или капучино стало немного дороже, чем месяц назад

В Украине продолжают дорожать популярные овощи.Вместе с тем, цены растут и на другие продукты, которые украинцы часто покупают в магазинах. В частности, с марта по апрель цены выросли на сахар, молоко и кофе.

Об этом сообщают на портале "Минфин". Рост цен составил от 2 копеек до 20 гривен.

Цены на сахар в Украине

Цены на сахар в Украине в апреле повысились, хоть и не существенно — всего на 2 копейки. Если в марте килограмм сахара стоил 33,38 гривен, то в апреле уже 33,90 гривен. По сравнению с прошлым годом цены на сахар выросли почти на 10 гривен — килогграм стоил 25,50 гривен в среднем.

Цены на молоко в Украине

Молоко жирностью 1% за месяц подорожало на 8 копеек. Его цена с 38,03 гривен выросла до 38,11 гривен за 900 мл. В апреле прошлого года молоко этой категории стоило на 6 гривен дешевле — 32,90 гривен за 900 мл.

Молоко жирностью 2,6% тоже выросло в цене. Упаковка 900 мл подорожала с 39,04 гривен до 40,47 гривен. По сравнению с апрелем 2022 года молоко этой категории подорожало больше, чем на пять гривен — 35,89 гривен прошлогодняя цена на 1 апреля.

Цены на кофе в Украине

Больше всего за месяц подорожало кофе. Рост цены составил почти 20 гривен — напиток подорожал с 158,12 гривен в марте до 177,14 гривен в апреле за пачку 120 грамм. В апреле 2022 года цена на кофе была почти на 30 гривен дешевле — 125,70 гривен за пачку в 120 грамм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что цены на гречку начали падать. Стоимость продукта за последний месяц упала на 12%. Хотя еще в конце марта цены на эту крупу стремительно росли.