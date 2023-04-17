Что будет с ценами на фрукты этим летом: украинцам рассказали, ждать ли дефицита

Дефицита фруктов ждать не стоит

Пока в Украине не спеша, однако уверенно дорожают популярные овощи, ситуация с фруктами тоже остается не очень приятной. Несмотря на то, что дефицит этой категории товаров летом не ожидается, рассчитывать, что цены на фрукты в этом году будут низкими, не стоит.

Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко. По его словам, в прошлом году вражеская россия захватила часть Запорожской и Херсонской областей, оставив украинцев без любимых мелитопольской черешни и арбузов. Этим летом они так же будут попадать на украинские рынки, однако цены будут "кусаться".

Также он добавил, что этим летом сезон черешни, вероятнее всего, сдвинется на начало мая. Торговать будут продавцы как отечественной ягодой, так и импортной.

"Вместо Запорожской и Днепропетровской области отрасль развивается в Черновицкой и Одесской областях. Что касается прогноза цен на этот вид косточковых, то это трудно спрогнозировать, поскольку все зависит от погодных условий второй половины весны", — пояснил аналитик.

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