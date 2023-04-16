Почти на 100 гривен: в Украине резко подорожали популярные овощи

Стоимость одного из овощей перевалила за 300 гривен за 1 кг

В апреле в Украине продолжают дорожать огурцы, а вместе с ними и еще один популярный у покупателей овощ — болгарский перец. Цены на эти два овоща бьют все рекорды. "Телеграф" рассказывает, сколько сейчас они стоят в крупных украинских супермаркетах.

Так, по данным портала "Минфин", ценник на огурцы на сегодняшний день уже перевалил за 200 гривен за килограмм. А что касается болгарского перца, то овощ обходится покупателям уже более чем в 300 грн за 1 кг.

Цены на огурцы в супермаркетах

В период с марта по апрель цены на огурцы выросли со 139,15 до 219 гривен. Колючие огурцы подорожали со 193,77 до 239,90.

Цены на болгарский перец в супермаркетах

Стоимость желтого болгарского перца за последний месяц выросла практически на 100 гривен. В марте овощ обходился покупателям в 228,96 гривны, а сейчас его продают в крупных украинских супермаркетах по цене 319 гривен. Таким образом, разница в цене составляет более чем 90 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине в ближайшее время начнут падать цены на один из самых популярных у покупателей овощей. Рынок стабилизируется, когда фермеры соберут новый урожай.