В Украине в ближайшее время подешевеет популярный овощ: названы сроки

Фермеры из западных регионов тоже начали выращивать лук, хотя раньше это было редкостью

В Украине уже в ближайшее время ожидается рекордное удешевление популярного овоща, который неизменен в приготовлении многих блюд.

Об этом в комментарии AgroPortal.ua рассказала президент Ассоциации производителей чеснока Украины и представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса.

По ее словам, сейчас в западных регионах Украины, где лук является наименее популярным продуктом у фермеров, все же переходят к его выращиванию.

"Рынок удобрений стабилизировался, и уже не возникает повышения цен. Также не было дефицита с посадочным материалом, фермеры имели возможность получить посевной материал как украинского производства, так и иностранного", — пояснила она.

Эксперт также отметила, что наиболее популярными сортами, которые выращивают в Украине, являются Радар Ф1, Шекспир, Штутгарт, Сеншуй и Эллан.

Что касается расценок на этот популярный овощ, то уже через месяц, когда фермеры соберут новый урожай, цены упадут еще больше, а рынок стабилизируется. В то же время, предупредила Мусса, рассчитывать на то, что ценники вернутся к прошлогодним значениям, все же не стоит.

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