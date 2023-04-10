В Україні найближчим часом подешевшає популярний овоч: названо строки

Фермери із західних регіонів також почали вирощувати цибулю, хоча раніше це було рідкістю

В Україні вже найближчим часом очікується рекордне здешевшання популярного овоча, який є незмінним у приготуванні багатьох страв.

Про це у коментарі для AgroPortal.ua розповіла президент Асоціації виробників часнику України та представник нідерландської компанії з вирощування часнику та цибулі Gourmet Юліанна Мусса.

За її словами, у західних регіонах України, де цибуля є найменш популярним продуктом у фермерів, все ж переходять до її вирощування.

"Ринок добрив стабілізувався, і вже не виникає підвищення цін. Також не було дефіциту з посадковим матеріалом, фермери мали змогу отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного", — пояснила вона.

Експертка також зазначила, що найбільш популярними сортами, які вирощують в Україні, є Радар Ф1, Шекспір, Штутгарт, Сеншуй та Еллан.

Що стосується розцінок на цей популярний овоч, то вже за місяць, коли фермери зберуть новий врожай, ціни впадуть ще більше, а ринок стабілізується. Водночас, попередила Мусса, розраховувати на те, що цінники повернуться до минулорічних позначок, все ж не варто.

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