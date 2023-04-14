Овощи в Украине бьют ценовые рекорды: когда ждать удешевления

Несмотря на стабильную экономическую ситуацию, цены на некоторые популярные товары падать не спешат

В последние недели овощи в Украине удивляют своими завышенными ценниками, однако уже в ближайшее время эта категория популярных продуктов может стать дешевле.

Об этом в комментарии для издания "Главком" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. По его словам, даже несмотря на удешевление топлива и стабильную ситуацию на валютном рынке, именно овощи бьют все возможные ценовые рекорды. Сейчас даже отечественные морковь, лук и томаты значительно дороже, чем в соседней Польше.

По мнению политика, подорожание обусловлено тем, что в конце сезона овощей остается достаточно мало, чем в начале свежих еще не появилось, а логистика в Украине достаточно дорогая. В то же время, в этом году произошла и нестандартная ситуация с землетрясением в Турции. Именно эта страна является крупнейшим поставщиком помидоров в Европу. Все это вместе влияет на повышение цен.

"В принципе, всегда так было, есть и будет не только у нас, но и в других странах. А мы каждый год в конце зимы – в начале весны удивляемся, почему овощи дорожают. Просто есть определенные законы рынка", – пояснил он.

Что касается удорожания хлеба, то Сольский заметил, что весной подорожание хлеба наблюдается регулярно. Исключение только отдельные сезоны, когда старая пшеница уже почти закончилась, а новая не появилась.

"Потому что пшеницы остается меньше, соответственно наступает "время продавца", которое и диктует цену. Когда появятся новые овощи в Европе и в Украине, тогда они постепенно дешевеют на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая", — подытожил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экономического эксперта Олега Пендзина, увеличение цен на такие овощи как огурцы, помидоры и лук приостановится только в конце июня.