Овочі в Україні б'ють цінові рекорди: коли чекати здешевшання

Попри стабільну економічну ситуацію, ціни на деякі популярні товари падати не поспішають

Упродовж останніх тижнів овочі в Україні дивують своїми завищеними цінниками, однак вже найближчим часом ця категорія популярних продуктів може стати дешевшою.

Про це у коментарі для видання "Главком" розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. За його словами, навіть попри здешевшання палива та стабільної ситуації на валютному ринку, саме овочі б'ють всі можливі цінові рекорди. Наразі навіть вітчизняні морква, цибуля та томати є значно дорожчими, аніж у сусідній Польщі.

На думку політика, здорожчання зумовлене тим, що наприкінці сезону овочів залишається досить мало, аніж на початку, свіжих ще не з’явилось, а логістика в Україну досить дорога. Водночас цього року трапилася і нестандартна ситуація зі землетрусом у Туреччині. Саме ця країна є найбільшим постачальником томатів у Європу. Все це разом впливає на збільшення цін.

"В принципі, завжди так було, є і буде не тільки в нас, а й в інших країнах. А ми кожен рік в кінці зими — на початку весни дивуємось, чому овочі дорожчають. Просто є певні закони ринку", — пояснив він.

Що стосується здорожчання хліба, то Сольський відмітив, що навесні здорожчання хліба спостерігається регулярно. Винятком є лише окремі сезони, коли стара пшениця вже майже закінчилася, а нова не з'явилася.

"Тому що пшениці лишається менше, відповідно настає "час продавця", який і диктує ціну. Коли з’являться нові овочі в Європі та в Україні, тоді вони поступово дешевшають на полицях. Це відбудеться десь з другої половини травня", — підсумував міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку економічного експерта Олега Пендзина, збільшення цін на такі овочі як огірки, помідори та цибулю призупиниться лише наприкінці червня.