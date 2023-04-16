Майже на 100 гривень: в Україні різко подорожчали популярні овочі

Вартість одного з овочів перевищила 300 гривень за 1 кг

У квітні в Україні продовжують дорожчати огірки, а разом з ними ще один популярний у покупців овоч — болгарський перець. Ціни на ці два овочі б’ють усі рекорди. "Телеграф" розповідає, скільки зараз вони коштують у великих українських супермаркетах.

Так, за даними порталу Мінфін, цінник на огірки на сьогоднішній день вже перевалив за 200 гривень за кілограм. А щодо болгарського перцю, то овоч обходиться покупцям вже більш ніж у 300 грн за 1 кг.

Ціни на огірки в супермаркетах

У період з березня по квітень ціни на огірки зросли з 139,15 до 219 гривень. Колючі огірки подорожчали зі 193,77 до 239,90.

Ціни на болгарський перець у супермаркетах

Вартість жовтого болгарського перцю за останній місяць зросла майже на 100 гривень. У березні овоч коштував покупцям 228,96 гривні, а зараз його продають у великих українських супермаркетах за ціною 319 гривень. Таким чином, різниця в ціні становить понад 90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчим часом почнуть падати ціни на один із найпопулярніших у покупців овочів. Ринок стабілізується, коли фермери зберуть урожай.