В Україні злетіли ціни на курятину: названо причину подорожчання найдоступнішого м’яса

На подорожчання курячого м’яса та яєць є свої об’єктивні причини

З квітня 2022 року ціни на м’ясо, зокрема на курку, зросли на 25%. Наприклад, куряче філе минулого року коштувало близько 143 гривень за кілограм, а зараз його вартість досягла 180 гривень за кілограм. Але всі рекоди побили курячі яйця, вартість яких різко зросла з 30 гривень до 70 гривень за десяток.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав причини подорожчання. За його словами, це цілком нормальна проблема для воєнного часу, адже вітчизняні виробники переживають непрості часи.

За період війни значно збільшилися витрати на логістику та страхування, через що нинішня вартість продукції нездатна покрити їх.

"Найбільші складнощі виникли під час блекауту, коли птахокомбінати не змогли нарощувати поголів’я курей, адже інкубатори потребують великої кількості електроенергії та її безперебійних поставок. Крім того, за час війни було знищено комплекси птахівництва, що сильно вдарило по можливості забезпечення внутрішнього ринку та спровокувало дефіцит продукції. Для відновлення минулих потужностей потрібен час та ресурси. Також велике значення відіграє подорожчання кормової бази, ціна якої залежить від урожаю", — сказав експерт.

Крім того, ситуація ускладнена ще й тим, що в умовах воєнного стану держава не може надавати виробникам необхідну допомогу для підтримки бізнесу. Поки що гранти на створення, розширення чи підтримку бізнесу українські аграрії можуть отримувати лише через програми співпраці з міжнародними партнерами.

У бюджеті на 2023 рік прямих дотацій виробникам не передбачено, а основним механізмом для стимулювання залишається система кредитування 5-7-9%, яка, до речі, теж не досконала.

"Аграрії активно користуються цією програмою, але сьогодні вартість необхідного обладнання та всіх матеріалів значно зросла, тому встановленого банківського ліміту в 90 млн. грн. середньому бізнесу просто не вистачає. Ми вже звернулися до Кабміну з проханням збільшити цю суму вдвічі, щоб виробники мали можливість нарощувати потужності виробництва", — зазначає Денис Марчук.

Більше про ситуацію з цінами на продукти в Україні читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Золоті" кури: чому найдоступніший вид м’яса в Україні зрівнявся в ціні з найдорожчим і чого чекатиме надалі" .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що держава не може стримувати зростання цін. Це не дасть потрібних результатів і лише погіршить і так хитку ситуацію в економіці України. Але вихід все ж таки є.