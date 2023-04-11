Регулювання цін - не вихід: економіст пояснив, чому уряд не може зупинити подорожчання продуктів

Яким чином держава може стримувати ріст цін, пояснив Володимир Дубровський

За останній рік ціни на продукти України зросли на 26%. Це серйозне навантаження на економіку країни, тож громадяни нерідко звинувачують державу у відсутності жорсткого контролю за вартістю критично необхідних товарів. Адже саме в такий складний період розрив між цінами на продукцію та купівельною спроможністю населення сягає найбільших показників.

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, як слід діяти державі в такій ситуації. За його словами, державне регулювання цін не допоможе.

Може здаватися, що стримування цін — найбільш очевидний варіант. Але на практиці це призводить лише до погіршення ситуації.

"Встановлення контролю над цінами допустиме виключно у критичні моменти, коли виникає панічний ажіотаж та можливі спекуляції. В інших випадках це лише ускладнює ситуацію. Доказом цього є історія з пальним, яку ми спостерігали рік тому", — сказав Дубровський.

Експерт пояснив, що подібні дії призводять до того, що пропозиція зменшується з економічних причин і є обтяжливим адміністративним контролем. Це також негативно впливає на бізнес і змушує його виходити з країни або припиняти роботу зовсім. Єдиним дієвим механізмом, до якого може вдатися держава, щоб стримати зростання цін, — це відмова від друку грошей, тобто жорстка монетарна політика.

Найбільш складна ситуація в Україні була рік тому, коли через війну більшість бізнесу припинила свою роботу. До осені економіка почала відновлюватися, але восени все знову пішло на спад через обстріл критичної інфраструктури. Якщо ситуація на фронті не погіршиться і більше не буде масованих ударів по критичних об’єктах, то економіка України вистоїть.

"Зараз ми спостерігаємо поступове відновлення, адже ринкова економіка — це живий організм, який сам себе "лікує". Зростання цін було пов’язане з різким зниженням пропозиції на ринку і тим, що на момент отримання допомоги від партнерів Нацбанку доводилося фінансувати держбюджет, що призвело до сплеску інфляції та девальвації. Цього року ситуація більш стабільна. Очікувати різкого зниження інфляції не варто. По-перше, це вкрай малоймовірно, по-друге, це не корисно для економіки. Темпи зростання цін зменшуватимуться поступово та природним шляхом", – упевнений Володимир Дубровський.

Більше про ситуацію з цінами на продукти в Україні читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Золоті" кури: чому найдоступніший вид м'яса в Україні зрівнявся в ціні з найдорожчим і на що чекати надалі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зміняться ціни перед Великоднем та що буде з вартістю продуктів після того, як свято закінчиться.