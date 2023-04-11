Регулирование цен – не выход: экономист объяснил, почему правительство не может остановить удорожание продуктов

Как государство может сдерживать рост цен, рассказал Владимир Дубровский

За последний год цены на продукты в Украине выросли на 26%. Это серьезная нагрузка на экономику страны и граждане нередко в такой ситуации обвиняют государство в отсутствии жесткого контроля за ценой критически необходимых товаров. Ведь именно в такой сложный период разрыв между ценами на продукцию и покупательной способностью населения достигает наибольших показателей.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал о том, как поступать государству в такой ситуации. По его словам, государственное регулирование цен не поможет.

Может казаться, что сдерживание цен — это наиболее очевидный вариант. Но на практике это приводит только к ухудшению ситуации.

"Установление контроля над ценами допустимо исключительно в критические моменты, когда возникает панический ажиотаж и возможные спекуляции. В других случаях это лишь усугубляет ситуацию. Доказательством этого является история с горючим, которую мы наблюдали год назад", — сказал Дубровский.

Эксперт пояснил, что подобные действия приводят к тому, про предложение уменьшается по экономическим причинам и являются обременительным административным контролем. Это также негативно влияет на бизнес и заставляет его уходить из страны или прекращать работу вовсе. Единственным действенным механизмом, к которому может прибегнуть государство, чтобы сдержать рост цен — это отказ от печати денег, то есть жесткая монетарная политика.

Наиболее сложная ситуация в Украине была год назад, когда из-за войны большая часть бизнеса прекратила свою работу. К осени экономика начала восстанавливаться, но самой осенью все снова пошло на спад из-за обстрелов критической инфраструктуры. Если ситуация на фронте не будет ухудшаться и больше не будет массированных ударов по критическим объектам, то экономика Украины выстоит.

"Сейчас мы наблюдаем постепенное восстановление, ведь рыночная экономика — это живой организм, который сам себя "лечит". Рост цен был связан с резким снижением предложения на рынке и тем, что к моменту получения помощи от партнеров Нацбанку приходилось финансировать госбюджет, что привело к всплеску инфляции и девальвации. В этом году ситуация более стабильная. Ожидать резкого снижения инфляции не стоит. Во-первых, это крайне маловероятно, во-вторых, это не полезно для экономики. Темпы роста цен будут уменьшаться постепенно и естественным путем", – уверен Владимир Дубровский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменятся цены перед Пасхой и что будет со стоимостью продуктов после того, как праздник закончится.