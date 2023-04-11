В Украине взлетели цены на курятину: названа причина подорожания самого доступного мяса

На подорожание куриного мяса и яиц есть свои объективные причины

С апреля 2022 года цены на мясо, в частности на курицу, выросли на 25%. К примеру, куриное филе в прошлом году стоило около 143 гривен за килограмм, а сейчас его стоимост достигла 180 гривен за килограмм. Но все рекоды побили куриные яйца, чья стоимость резко выросла с 30 гривен до 70 гривен за десяток.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал причины подорожания. По его словам, это вполне нормальна проблема для военного времени, ведь отечественные производители переживают непростые времена.

За период войны значительно увеличились расходы на логистику и страхование, из-за чего нынешняя стоимость продукции неспособна покрыть их.

"Наибольшие сложности возникли во время блекаута, когда птицекомбинаты не смогли наращивать поголовье кур, ведь инкубаторы нуждаются в большом количестве электроэнергии и ее бесперебойных поставках. Кроме того, за время войны были уничтожены комплексы птицеводства, что сильно ударило по возможности обеспечения внутреннего рынка и спровоцировало дефицит продукции. Для восстановления прошлых мощностей необходимо время и ресурсы. Также большое значение играет удорожание кормовой базы, цена которой зависит от урожая", — сказал эксперт.

Помимо этого, ситуация осложнена еще и тем, что в условиях военного положения государство не может оказывать производителям необходимую помощь для поддержки бизнеса. Пока гранты на создание, расширение или поддержку бизнеса украинские аграрии могут получать только через программы сотрудничества с международными партнерами.

В бюджете на 2023 год прямые дотации производителям не предусмотрены, а основным механизмом для стимулирования остается система кредитования 5-7-9%, которая, к слову, тоже не совершенна.

"Аграрии активно пользуются этой программой, но сегодня стоимость необходимого оборудования и всех материалов значительно выросла, поэтому установленного банковского лимита в 90 млн. грн. среднему бизнесу просто не хватает. Мы уже обратились в Кабмин с просьбой увеличить эту сумму вдвое, чтобы производители имели возможность наращивать мощности производства", — отмечает Денис Марчук.

Больше о ситуации с ценами на продукты в Украине читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Золотые" куры: почему самый доступный вид мяса в Украине сравнялся в цене с самым дорогим и чего ждать в дальнейшем".

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