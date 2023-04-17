Що буде з цінами на фрукти цього літа: українцям розповіли, чи чекати дефіциту

Дефіциту фруктів очікувати не варто

Поки в Україні неспішно, проте впевнено дорожчають популярні овочі, ситуація з фруктами також залишається не дуже приємною. Попри те, що дефіциту цієї категорії товарів улітку не очікується, розраховувати, що ціни на фрукти цього року будуть низькими, не варто.

Про це у коментарі для "РБК-Україна" розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко. За його словами, минулого року ворожа росія захопила частину Запорізької та Херсонської областей, залишивши українців без усіма улюблених мелітопольської черешні та херсонських кавунів. Цього літа, вони так само потраплятимуть на українські ринки, проте ціни "кусатимуться".

Також він додав, що цього літа сезон черешні, ймовірніше за все, зрушиться на початок травня. Торгуватимуть продавці як вітчизняною ягодою, так й імпортною.

"Замість Запорізької та Дніпропетровської області, галузь розвивається в Чернівецькій та Одеській областях. Щодо прогнозу цін на цей вид кісточкових, то це важко спрогнозувати, оскільки все залежить від погодних умов другої половини весни", — пояснив аналітик.

Раніше "Телеграф" розповідав, як скільки у березні коштували яблука та апельсини і чому зимою вартість популярної категорії сезонних товарів стала значно більшою.