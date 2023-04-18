В Украине популярный овощ подорожал в 1,5 раза: стоит ли ждать удешевления

Главная причина подорожания – негативные настроения украинских импортеров

В начале апреля расценщики на импортные томаты ощутимо просели. Некоторые продавцы отдавали их по 50 гривен за килограмм. Однако уже на этой неделе цена этого популярного овоща резко подскочила.

Как пишет портал "АПК-Информ", в середине апреля импортные помидоры увеличились в цене в 1,5 раза. По мнению аналитиков, основная причина такого роста в этом сегменте – негативное настроение украинских импортеров, обусловленное последним обвалом расценок. Большинство поставщиков столкнулись со значительными убытками и в дальнейшем отказались торговать импортным томатом в течение этой недели.

В то же время эксперты добавляют, беспокоиться украинцам не стоит, ведь подорожание помидоров — явление временное. Сразу после Пасхальных праздников цены постепенно начнут убывать, ведь спрос на эту категорию овощей упадет. Более того, уже в ближайшее время подавляющее большинство украинских тепличных комбинатов начнут реализацию и отечественного продукта, что также повлияет на цены.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал рекордное увеличение цен на овощи и объяснил, когда все же стоит ожидать удешевления этой категории товаров.